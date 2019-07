Lunettes de soleil : une vision à revoire

Les lunettes de soleil reviennent en force chaque été pour être un accessoire très utile, voire vital, pour la bonne santé des yeux, pour peu, bien entendu, qu'elles répondent aux critères de qualité.

En effet, protéger les yeux contre les rayons ultraviolets passe par ces objets très sollicités par toutes les catégories. Les fameuses lunettes sombres, aux formes et couleurs multiples, font un tabac et deviennent même une obsession pour des raisons en rapport, la plupart du temps, avec la tendance à soigner un look ou une apparence. La saison estivale est toujours associée à l’achat de ces objets qui se transforment en produit de large consommation, par les hommes et les femmes très soucieux et très pointilleux sur ces petits détails avant de sortir de chez-eux. Les lunettes de soleil sont, certes, très répandues et se vendent comme des petits pains, néanmoins lorsqu’il s’agit du choix de ces pièces maîtresses, beaucoup ferment l’œil sur la provenance et les substances qui composent celles-ci alors que ces paramètres devraient être les seuls et uniques conditions pour leur achat.

On a plutôt l’habitude de banaliser toutes ces explications qui font certainement la différence pour un organe aussi important que l’œil. La contrefaçon, d’une part, et la baisse du pouvoir d’achat, de l’autre, ont fait de la « copie », l’alliée de nombreuses personnes lesquelles ne se soucient guère de la qualité des produits qu’elles achètent ou plutôt des dangers qu’elles encourent, sciemment ou inconsciemment.

Aujourd’hui, la vente de ces lunettes va jusqu’à gagner les opticiens qui proposent de fausses marques mondiales aux jeunes, prêts à payer des prix astronomiques pour épater les copains.

La prolifération de ce commerce représente une véritable menace sur le consommateur qui s’expose à de gros risques, avec des produits fabriqués à base des verres et des matières non traités et très nocifs pour la santé.

Les ophtalmologues d’ailleurs ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur le bon choix d’une paire de lunettes qui doit impérativement tenir compte avant tout de la qualité du verre utilisé.

Mieux encore, ils insistent sur l’intérêt de se procurer celles-ci des magasins d’optique d’autant plus que l’œil est un organe sensible, et s’amuser à mettre des lunettes ne répondant pas aux normes coûterait beaucoup plus cher qu’une paire de lunettes avec des verres conformes et homologués.

Samia D.