Festival international de la bande dessinée du 1er au 5 octobre à Alger : Pétillement de bulles

La douzième édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) aura lieu, du 1er au 5 octobre 2019, à l’esplanade de Riadh El-Feth, à El-Madania, Alger, organisée en partenariat avec l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), Société Générale Algérie, TV5 Monde et l’ambassade de Pologne à Alger.

Dans un communiqué récemment publié, le FIBDA a annoncé les concours qui devraient avoir lieu pendant la douzième édition au bénéfice des amoureux des bulles des quatre coins du pays. Comme à son accoutumée, le concours «Cosplay» sera maintenu pour avoir connu un grand succès aux précédentes éditions. Un autre concours international aura lieu uniquement pour les albums publiés, ainsi que le concours jeunes talents, avec notamment un thème libre d’expression en partenariat avec Société Générale Algérie et TV5 Monde. Le FIBDA organise aussi le concours «Espoir scolaire» avec une liberté de choisir le thème, un concours qui a permis l’émergence d’artistes amateurs passionnés du neuvième art, et qui assurent en matière de dessein et scénario.

Le concours affiche pour cette année sera exclusivement adressé aux étudiants des Écoles des beaux-arts d’Algérie avec comme thème «Les Super Héros à Alger». Avec les États-Unis comme pays à l’honneur du concours, les étudiants des Écoles des beaux-arts auront à célébrer les 80 ans de Batman, les 70 ans de Spirou et les 50 ans de Mékidèche, d’où la représentation des Supers Héros. Le lauréat de ce concours percevra une somme de 100.000 dinars et les critères de sélection sont à 50% aspect artistique et 50% pour l’expression du thème et originalité. En somme, et dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne, un des premiers pays à reconnaître l’Algérie comme État indépendant en 1962, et dans l’optique du renforcement des relations entre l’Algérie et la Pologne, deux pays toujours très proches, par leur combat pour la liberté, dans le cadre d’un partenariat avec l’ambassade de la Pologne à Alger, le FIBDA organise un concours pour la meilleure adaptation en bande dessinée de la fascinante histoire de l’officier polonais des renseignements militaires, Mieczysław SLOWIKOWSKI – nom de code «RYGOR». Un super héros qui a existé réellement et qui a accompli des missions quasi impossibles. Espion des services secrets polonais et des Alliés, le fondateur de la cellule de renseignement «Afrique du Nord» à Alger durant la Seconde Guerre mondiale, qui a même travaillé avec Jerzy Rozycki, un des trois mathématiciens à craquer le code de la machine «ENIGMA». Les précieux rapports de Rygor étaient à la base de l’opération «Torch» - le débarquement des Alliés en Afrique du Nord sous le régime de Vichy - en Novembre 1943.

Kader Bentounès