Tanzanie : Emmanuel Amunike, limogé

Le sélectionneur nigérian de la Tanzanie, Emmanuel Amunike, a été limogé après l'élimination des Taifa Stars dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 en Egypte, a annoncé lundi dernier la Fédération tanzanienne de football. "La Fédération tanzanienne de football et le coach de l'équipe nationale Taifa Stars, Emmanuel Amunike, sont parvenus à un accord de rupture de leur contrat", indique la fédération dans un communiqué en swahili. «Le processus de recrutement du nouvel entraîneur est immédiatement enclenché», ajoute-t-elle.

Ancien international nigérian, Emmanuel Amunike, 48 ans, avait signé en août 2018 un contrat de deux ans avec la Fédération tanzanienne. Il avait réussi à qualifié l'équipe pour sa première CAN après 39 ans d'absence. Mais pour son retour, la Tanzanie a perdu ses trois matches de poule contre l'Algérie (3-0), le Sénégal (2-0) et le voisin kényan (3-2).