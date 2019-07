AfroBasket U16 (3e journée) : Défaite de l’Algérie face à l’Angola (53-73)

La sélection algérienne de basket-ball des moins de 16 ans (U16, garçons) a concédé une deuxième défaite à l'AfroBasket de la catégorie, en s'inclinant face à son homologue angolaise sur le score de 53 à 73, lundi à Praia. Lors de la 1re journée du groupe A, disputée vendredi dernier, l'Algérie s'est inclinée face au Cap Vert (48-53). Le deuxième match du groupe A, prévu lundi soir, oppose le Cap Vert à l'Egypte, alors que le Nigeria est exempt de cette journée. Mardi, les Algériens joueront leur troisième match face à l'Egypte (19h00), avant de boucler la phase de poule face au Nigeria, mercredi (17h00). Le groupe B regroupe le Mali (tenant), la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Tunisie et le Rwanda. Pour cette édition, les 10 équipes participantes sont réparties en deux groupes de six (A et B) qui se disputeront les huit places (4 dans chaque groupe) qualificatives aux quarts de finale. La finale et le match de classement sont prévus le 14 juillet.