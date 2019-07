Dans la lucarne : Pronostics déjoués

Cette CAN 2019 s’est transformée dès les huitièmes de finale en une compétition à « surprises ». C’est vrai que le deuxième tour de cette édition avait mis la grande majorité des observateurs dans tous leurs états, ne savant plus à quel saint se vouer tellement ils sont confrontés à un véritable dilemme. En soi, c’est une très bonne compétition qui n’a jamais été aussi « ouverte » surtout après l’élimination du pays organisateur. C’est le moment où les « parieurs » et autres «bookmakers» se manifestent pour continuer à entretenir l’illusion. Car, jusqu’ici, les pronostics des spécialistes sont loin de la réalité du terrain et des surprises en série qu’on est en train de vivre quasiment en direct. Il est clair que les commentateurs qui couvrent les différentes rencontres de cette CAN aiment un peu le sensationnel et les choses qui sortent de l’ordinaire. L’élimination du Maroc, de l’Egypte mais aussi du Cameroun avait eu comme répercussion a attisé encore plus l’intérêt des fans et aussi tous ceux qui aiment ce genre de situations pour le moins inhabituelles. Il est clair que la « chute » du pays organisateur n’est pas une mince affaire ou quelque chose de banal. Bien au contraire, tout le monde sait les pertes sur tous les plans pour ce pays qui avait déjà remporté la CAN à sept reprises. Il rêvait d’obtenir une huitième « couronne ». Un voeu qui ne peut se réaliser dans la présente CAN. Ce sera, peut-être, le cas en 2021. Le Marco aussi a perdu gros. Le Cameroun également alors qu’il est le champion en titre. Cela signifie que, désormais, ni le statut de pays organisateur, ni celui de champion en titre, ni de favori…ne peuvent faire la différence dans un tel rendez-vous. Celui qui adopte une position de « vainqueur » sur le

« papier » peut repasser du fait qu’il s’est trompé de compétition. L’Algérie, qui avait fait un sans faute, comme le Maroc et l’Egypte lors du premier tour, est encore là. Elle a brillamment réussi à passer son examen de passage devant une équipe guinéenne qui n’a jamais été aussi

« agressive » au stade du 30-juin du Caire. En dépit de l’arbitre seychellois qui fermait les yeux sur les fautes frisant la « correctionnelle », les nôtres ont sorti un match qui fera date dans la CAN. Il y avait de l’engagement, du sérieux et du respect des consignes du coach, mais surtout une grande technicité des attaqauants. C’est presque une partie parfaite. Ce qui avait fait dire à un spécialiste que les « guinéens sont tombés sur plus fort qu’eux ». Ce qui n’est pas le cas de certains anciens joueurs qui donnent l’impression d’être dépassés par le court normal de l’histoire. Tous ceux qui ont tablé sur une élimination de l’Algérie dès les huitièmes de finale n’auront pas un sommeil facile durant plusieurs jours, voire des semaines. L’Algérie, c’est un peu l’exception qui confirme la règle. Elle ne craint personne et elle l’a vraiment prouvé sur le terrain et non pas en « bombant le torse » pour tromper l’ennemi. Là, Belmadi et les siens sont sur la bonen voie. Et il faudra continuer à faire preuve de rigueur et aussi d’efficacité devant la cage adverse. On a les moyens de notre politique. L’ex-ancien joueur tunisien des années 70/80, Tarek Diab, qui travaille à Bein Sport, dira :

« suivant le déroulement de cette CAN, on peut dire que la finale opposera l’Algérie A à l’Algérie B ». C’est une façon de répondre à certains qui disent que les nôtres n’ont rien montré jusqu’ici. Est-ce qu’ils ont vu le même match que nous ? Peut-être qu’ils l’ont vu sur la planète mars avec des « prismes déformants ». Là, on n’y peut rien pour eux !

Hamid Gharbi