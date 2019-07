Demain Algérie - côte d’ivoire : les retrouvailles

Arrivés au pays des pharaons sur la pointe des pieds et dans la peau d’un outsider, les verts n’en finissent pas de défrayer la chronique, en battant tous les records dans cette 31e édition de la coupe d’Afrique des nations.

Auteurs d’un parcours de champions jusque-là, les protégés du coach Belmadi, dont personne ne donnait cher de leur peau, font trembler le continent. Dans une forme olympique depuis le début du tournoi, les coéquipiers de Mahrez, dont le jeu plaisant et discipliné a ébloui plus d’un, disposent désormais d’un statut de favori. Notamment après l’élimination des grandes nations du football africain, à l’image du pays organisateur et détenteur du record de victoires, l’Egypte, du dernier vainqueur de la CAN, le Cameroun, ou encore des sérieux prétendants, à l’image du Maroc, du Mali et du Ghana. Après avoir brillamment disposé de la Guinée, sa bête noire, l’EN se concentre sur son prochain rendez-vous face à la Côte d’Ivoire. Bien que le chemin reste long encore, il n’en demeure pas moins que les Verts filent droit vers le sacre, à en croire l’ensemble des techniciens. Certes, la sélection nationale dispose de joueurs de niveau mondial, à l’image de Brahimi, Mahrez, Ounas, Feghouli, Attal ou encore Bennacer, néanmoins, celui qui est derrière cette métamorphose totale est bel et bien le coach. En effet, Belmadi a réussi en l’espace de quelques mois seulement à transformer une sélection fragile, en manque de confiance, en un monstre qui fait trembler le continent. En fin connaisseur, Belmadi, qui a fait les beaux jours de l’EN et de prestigieux clubs, à l’image de l’O Marseille, de Manchester City ou encore du Celta Vigo, a fait le bon diagnostic avant de proposer la recette magique permettant aux Verts de redorer leur blason. Contrairement à ses cinq prédécesseurs, il a su remobiliser le groupe et redonner de la confiance et de la joie de jouer à ses footballeurs. Le sélectionneur national a trouvé la recette miracle pour régler les problèmes de l’arrière garde de l’équipe. Désormais, les Verts défendent en bloc, avec un bon quadrillage du rectangle vert et la participation de l’ensemble des joueurs au travail défensif. A commencer par l’infatigable Bounedjah, qui empêche à chaque fois les deux centraux de sortir des balles propres. Guedioura, pour sa part, assure parfaitement le rôle de la sentinelle, en s’opposant à toute offensive au centre et en étant présent dans les duels aériens. Pour bloquer les couloirs et apporter un soutien aux latéraux, qui sont souvent sollicités dans le travail offensif, Mahrez et Feghouli sur le flanc droit, tout comme Belaili et Bennacer sur le côté gauche, jouent un rôle très important. Ainsi, l’EN est parvenue à garder sa cage vierge après quatre rencontres. Pour ce qui est de la stratégie offensive, quel que soit le schéma de base proposé par le staff technique, l’Algérie varie toujours entre le jeu court et le jeu long ou encore entre les contre-attaques et les attaques placées. En parvenant à chaque fois à reconstituer les triangles sur les côtés, la sélection nationale a pu à chaque rencontre déstabiliser les blocs défensifs adverses. Il faut dire que Belmadi, qui a cette qualité d’observation lui permettant d’adapter ses schémas à tout adversaire, dispose d’un effectif riche, lui offrant la possibilité d’opter pour n’importe quelles tactique et stratégies de jeu.

Rédha M.

------------------------

Entraînement des Verts au Caire sans Oukidja

L’équipe nationale algérienne de football a effectué hier une séance d’entraînement au stade Petrosport, en l’absence du gardien de but Alexandre Oukidja, à 48 heures du match face à la Côte d’Ivoire, demain au stade de Suez (17h00, algériennes), comptant pour les quarts de finale de la CAN-2019. Le portier du FC Metz , ménagé, est resté à l’hôtel des Verts au Caire, après avoir ressenti de nouveau des douleurs au dos. Oukidja avait déjà raté deux séances d’entrainement avant le match des 1/8es de finale face à la Guinée (3-0). Le reste de l’effectif s’est entraîné dans une excellente ambiance, sous la conduite de Djamel Belmadi, ce dernier a dû s'absenter lundi, à l'occasion de la séance effectuée avec un groupe réduit, en raison de son déplacement à Suez pour assister au 1/8es de finale entre la Côte d’Ivoire et le Mali (1-0). Cette avant-dernière séance d’entraînement qui a débuté à 17h00 (algériennes), a été ouverte pendant ses 15 premières minutes aux médias. Elle a été marquée par la présence d’une dizaine de supporters venus encourager les coéquipiers d’Adlène Guedioura. Ce galop a été précédé par une zone mixte organisée. Ramy Bensebaini, Mehdi Abeid, et le gardien de but Azzedine Doukha, ont répondu aux questions des journalistes. De son côté, la sélection ivoirienne, dirigée par Ibrahim Kamara, a effectué sa séance d’entrainement à 16h30 (algériennes) au stade Wadi Degla. Le défenseur des Eléphants, Serge Aurier, s’est blessé à la main en tapant sur une table à la mi-temps du match face au Mali. Rappelons que l’équipe nationale a réussi jusque-là un parcours sans-faute, remportant ses quatre rencontres, avec un bilan de 9 buts marqués sans encaisser le moindre but.