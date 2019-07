Banque Mondiale : Appui à une économie diversifiée

La directrice du département Maghreb et Malte de la Banque mondiale, Marie Françoise Marie-Nelly, a réitéré, hier à Alger, la disponibilité de son institution à poursuivre son appui à l'Algérie dans ses défis vers une économie plus diversifiée, une croissance inclusive et un développement social durable. Mme Marie Françoise Marie-Nelly, dont le mandat es-qualité arrive à échéance le 30 juillet courant, s'est exprimée lors d'une audience que lui a accordée le ministre des Finances, Mohamed Loukal. A cette occasion, le ministre a fait part de ses «vifs» remerciements à la représentante de la Banque mondiale pour son «engagement et sa contribution au développement des relations de coopération entre l'Algérie et la Banque mondiale», a précisé un communiqué du ministère. Cette rencontre a été mise à profit pour revoir les principaux projets de la Banque mondiale en Algérie et de discuter de sujets d'intérêt commun, avant que le relais ne soit passé au successeur de Mme Nelly, qui prendra ses fonctions à compter du 1er août 2019. La représentante de la Banque mondiale a, par ailleurs, fait part du souhait du nouveau directeur du département Maghreb de se rendre en visite en Algérie de sitôt, suite à sa prise de fonction, a fait savoir la même source.