Exportations hors hydrocarbures : Un créneau pourvoyeur de richesse

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de l’Ecole, Karim Kiared, ainsi que de près de 700 personnes, entre familles des diplômés et représentants d’entreprises et d’institutions. Parmi les invités, on peut notamment citer le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, Abdelkader Gouri, et l’ambassadeur de France, Xavier Driencourt.

Khaled Bouchelaghem a encouragé les nouveaux diplômés à oser l’entrepreneuriat, avant de mettre en évidence le fait que le département dispose d’une stratégie prioritaire de promotion des exportations hors-hydrocarbures et incite les lauréats à investir ce créneau pourvoyeur de richesses. Bouchelaghem a affirmé que le ministère du Commerce a, dans ce sillage, accompagné récemment un groupe de startupers au Salon VivaTech de Paris. Il convient de noter que ce rendez-vous annuel, créé en 2016, est consacré à l’innovation technologique et aux start-ups. Il se tient annuellement au Paris Expo Porte de Versailles, en France.

Le nombre total de diplômés de l’Ecole atteint cette année est de 156, répartis comme suit : 58 diplômés du programme Master en Science de gestion dans les spécialités banque-finance, comptabilité-contrôle audit et Marketing international, 30 diplômés du programme MBA, 29 diplômés du programme EMBA et 39 diplômés du programme Licence 3 en Management général. La promotion 2019, dont la sortie intervient au lendemain des célébrations de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a été baptisée du nom de Maurice Audin, célèbre mathématicien mort pour que vive l’Algérie libre et indépendante. À ce propos, le parcours de ce grand militant a été retracé par les différents intervenants lors de la cérémonie. L’événement, qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale, a comme à l’accoutumée apporté tout son côté cérémonial avec les étudiants accueillis individuellement sur scène, en parfaite conformité avec le rituel académique universel des Business School.

De son côté, l’ambassadeur de France, Xavier Driencourt, a mis en exergue le fait que cette Ecole de renom a adopté une offre de formation au service exclusif du développement de l’Algérie. Driencourt a fait savoir, dans la foulée, que l’ESAA rayonne sur le plan international, régional et euro-méditerranéen. S’adressant aux étudiants fraîchement diplômés, l’ambassadeur a rappelé qu’une centaine d’accords lient les établissements d’enseignement supérieur des deux pays. Karim Kiared a insisté sur la volonté de continuer à inscrire son établissement dans l’excellence, à travers la qualité de la formation qu’il dispense. Notons, enfin, que l’ESAA, située aux Pins Maritimes de Mohammadia (Alger), fête son 15e anniversaire

