Zetchi : « Il y aura un pont aérien vers Suez »

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a déclaré hier qu’un pont aérien sera mis en place entre Alger et l’Egypte pour transporter les supporters de l’équipe nationale, en vue du match contre la Côte d’Ivoire en quarts de finale de la CAN-2019, prévu jeudi prochain à Suez (17h00, algériennes). «Il y aura des vols charters vers l’Egypte afin de permettre à nos supporters de venir en grand nombre soutenir la sélection nationale à partir des quarts de finale. Nous nous attendons à la venue de nombreux supporters et nous sommes en train de travailler pour leur faciliter le séjour et l’accès au stade. Nous devons leur fournir la Fan ID afin qu’ils puissent bénéficier des billets d’entrée «, a annoncé le premier responsable de l’instance fédérale. Zetchi s’est exprimé à Suez, où il été accompagné du sélectionneur national Djamel Belmadi, pour assister au match Mali- Côte d’Ivoire, dont le vainqueur affrontera les Verts en quarts de finale. « Concernant les supporters qui devaient rentrer après l’expiration de la date de leur billet, nous remercions les responsables la compagnie nationale Air Algérie d’avoir prolongé leur séjour jusqu’à la fin du parcours de l’équipe nationale», a-t-il ajouté. D’autre part, l’ambassadeur de l’Algérie en Egypte Nadir Larbaoui a rencontré lundi le gouverneur de la ville de Suez Abdelmadji Sakr, pour aborder les préparatifs relatifs à ce match des quarts de finale, et à l’acceuil de la délégation algérienne et des supporters. L’équipe nationale, basée au Caire depuis le début cette 32 édition, rejoindra finalement la ville de Suez (139 km de la capitale égyptienne) jeudi, soit le jour de son match face au Mali ou la Côte d’Ivoire.