Commentaire : Progression

La production industrielle connaît incontestablement un bond qualitatif. Les chiffres détaillés obtenus par l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS) apportent des preuves tangibles sur cette nette progression enregistrée dans le secteur de l’industrie.

Cette hausse de 4% annoncée par l’organisme public en charge des statistiques pour le premier trimestre de l’année en cours confirme la tendance de développement industriel que connaît le pays depuis des mois. Elle est d’abord et avant tout le fruit de la nouvelle politique de diversification économique décidée par les pouvoirs publics pour sortir l’économie nationale de la dépendance à la fiscalité pétrolière et dont les prix chancelants sur le marché international affectent sensiblement les équilibres financiers du pays.

Les chiffres annoncés par le responsable de l’ONS, même passés médiatiquement inaperçus, ont le mérite de livrer une lecture optimiste sur l’évolution que présente un secteur névralgique, celui de la production industrielle en l’occurrence et ses répercussions positives sur la croissance économique. Cette progression même minime, pour l’instant, aura pour effet de tirer l’économie vers le haut dans un contexte mondial marqué par des perturbations et chamboulements précurseurs d’une crise économique latente.

Le responsable de l’ONS a donné à cette occasion beaucoup de détails concernant cette progression enregistrée dans la production industrielle. Force est de relever que cette évolution concerne pratiquement toutes les branches d’activité même si certaines filières enregistrent une augmentation beaucoup plus importante par rapport à d’autres. En revanche, l’organisme public en charge des statistiques signale une baisse enregistrée dans certaines branches sans toutefois livrer les raisons de cette tendance qui fausse quelque peu les calculs. Les résultats obtenus dans la production des matériaux de construction ainsi que l’industrie textile sont en net recul pour des raisons inexpliquées. La demande nationale en matériaux de construction est très importante en raison de l’essor du secteur du bâtiment et de l’immobilier qui se développe de plus en plus dans le pays. Cette baisse de la production de cette branche risque d’affecter légèrement ou du moins de perturber l’approvisionnement des chantiers du bâtiment. Cette légère baisse n’aurait toutefois pas de grandes conséquences sur la construction des logements toutes formules confondues de manière générale.

La stratégie de diversification économique dont le développement industriel en constitue un des axes majeurs commence à donner ses fruits. Décidée et mise en œuvre pour faire face aux chutes constantes des prix du pétrole sur le marché international, cette nouvelle philosophie s’est révélée positive même s’il faut attendre pour obtenir des résultats plus importants. Libérer l’économie nationale de la dépendance à la fiscalité pétrolière de plus en plus instable et précaire, reste un objectif stratégique qui garantira à l’avenir le décollage économique et la performance industrielle toutes branches confondues.

M. Oumalek