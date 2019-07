Crise en Libye : Le dialogue inclusif pour surmonter la crise

Lors de l'audience qu'il a accordée au ministre de l'Intérieur du Gouvernement libyen d'union nationale, Fathi Bachagha, en visite officielle, M. Dahmoune a fait savoir que l'entretien a porté sur "la position de l'Algérie vis-à-vis de la situation globale en Libye", affirmant que "la solution politique est le meilleur moyen à même de surmonter la crise en Libye, et ce à travers la redynamisation du dialogue entre belligérants dans ce pays".

Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'attachement de l'Algérie à l'intégrité territoriale libyenne et son souci de voir ce pays voisin recouvrer sa stabilité, soulignant également "le soutien du peuple algérien au peuple libyen". "Nous souhaitons que la Libye puisse recouvrer sa stabilité dans les plus brefs délais, car notre stabilité est liée à celle de la Libye", a-t-il indiqué, rappelant, par ailleurs, "les principes de la politique étrangère algérienne qui repose sur la non ingérence dans les affaires internes des pays amis et frères". M. Dahmoune a fait savoir que les discussions entre les délégations des deux pays avaient porté sur les questions relatives aux ministères de l'Intérieur des deux pays, notamment celles relatives au volet sécuritaire. A ce propos, il a été convenu "de réactiver le comité mixte de sécurité algéro-libyen dans les meilleurs délais", a-t-il dit.

Le ministre libyen a insisté sur l'importance de redynamiser la coopération sécuritaire entre l'Algérie et la Libye et d'aller de l'avant en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, précisant que "les développements survenus dans la région nous interpellent à l'effet de développer les domaines policier et sécuritaire".