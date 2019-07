Ceinture économique de la route de la soie : L’Algérie ratifie le mémorandum d’entente

Un décret présidentiel portant ratification du mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Chine sur la coopération dans le cadre de l'initiative "la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du 21e siècle", a été publié au Journal officiel.

Signé à Beijing en septembre 2018, entre les gouvernements algérien et chinois, ce mémorandum d'entente définit les différents aspects de la coopération bilatérale dans le cadre de cette initiative. A travers cet accord, les deux pays "œuvrent à consolider les relations politiques, renforcer les liens économiques et intensifier l'échange interpersonnel et l'échange culturel, contribuant à la réalisation des objectifs communs du développement".

L'Algérie et la Chine œuvrent également à "instaurer une coopération fructueuse et un développement durable grâce aux potentiels, opportunités et avantages intégrés offerts par les économies des deux pays".

Les deux pays œuvrent aussi à "renforcer la coopération avec les Etats participant à l'initiative et consolider leur développement économique réalisant leur progrès", ainsi qu'à "renforcer l'échange et le soutien mutuels, conformément au concept de l'initiative "la ceinture et la route" fondé sur la coopération, le développement et le gain mutuel, à travers le plein emploi des mécanismes bilatéraux de coopération existants et des mécanismes multilatéraux qui lient les parties".