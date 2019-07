Le ministre de l’Agriculture reçoit des représentants de la branche viande rouge : Dans le vif des préoccupations

Cette rencontre a permis de soulever les problèmes des professionnels de la branche, notamment les producteurs de viandes bovines qui revendiquent la révision de la mesure portant suppression du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), prise par le gouvernement avant le mois de Ramadhan en vue de satisfaire la demande croissante de viandes rouges. A ce propos, les intervenants ont considéré que cette mesure était devenue "un obstacle" devant la production nationale, laquelle a entraîné "la chute des prix de gros de la viande produite localement". Après avoir entendu les intervenants, le ministre a donné des instructions pour la mise en place de commissions regroupant des représentants des professionnels de cette filière et des responsables du ministère en vue d'organiser des séances de travail avec des responsables relevant des ministères du Commerce et des Finances dans le but de trouver les solutions appropriées aux problèmes posés et soutenir la production nationale.

Par ailleurs, M. Omari a appelé les professionnels à s'organiser et à se structurer à travers l'affiliation aux Conseils professionnels nationaux et de wilaya et la création de Coopératives professionnelles en vue de permettre aux pouvoirs publics de corriger, encadrer et assurer l'accompagnement technique et sanitaire de ces derniers.

Le fait de s'organiser permettra, a-t-il ajouté, de donner une vison claire en termes de production et de productivité, valoriser la production nationale et créer une valeur ajoutée à l'économie nationale, tout en arrêtant graduellement l'importation.

Le ministre a rappelé également l'importance accordée par l'Etat à cette filière stratégique au regard de son rôle dans l'économie et sa contribution à la sécurité alimentaire.