Sidi Bel-Abbès : Attribution de 367 logements sociaux locatifs

Le wali, Ahmed Sassi Abdelhafidh, a présidé hier dans la commune de Sidi Lahcene une cérémonie de remise de 367 logements sociaux locatifs. Lors de cellez-ci, il dira, en présence d’une grande foule composée d’élus et de représentants de la société, que cette opération se veut une forme de soutien aux couches les moins favorisées pour rappeler l’engagement de l’Etat à les accompagner durablement. « L’Etat persévérera dans la voie et continuera à réaliser le logement au profit du citoyen», devait déclarer le premier responsable de l’exécutif, avant de passer en revue la consistance du programme en cours de réalisation. A ce propos, le directeur de l’OPGI a précisé que 379 autres unités ont été distribuées à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, au moment où un programme de 3.300 logements sera réceptionné au cours du second semestre. 900 autres logements seront répartis dans la commune de Tilmouni avant la fin du mois de juillet.

C’est dire tout l’effort soutenu et le rythme de réalisation entretenu grâce à la performance d’un outil de réalisation et au suivi des services techniques pour atténuer la crise dite de logement. Sur ce même registre, il faut ajouter que la première opération-échantillon de la nouvelle formule du logement locatif promotionnel d’une consistance de 712 logements sera lancée incessamment.

De la détermination donc pour exécuter un programme tout en améliorant la qualité de la construction par l’innovation dans les études, la même cadence semblant être maintenue en direction des zones rurales. L’exemple de la réception de ce quota à Sidi Lahcene en est l’illustration, même si cette localité, promue au rang de chef-lieu de daïra, a connu un essor considérable, à la faveur d’un élan d’équipement pour servir de site d’appoint à la ville de Sidi Bel-Abbès pour son désengorgement.

Sidi Lahcene, Tilmouni et Bellouladi ont été effectivement érigées en pôles satellitaires pour bénéficier de grands projets d’équipement, dans la perspective justement de désengorger le chef-lieu de wilaya aujourd’hui saturé et dont il convient de revoir le plan d’aménagement urbain. Une véritable problématique pour les gestionnaires du secteur de l’urbanisme et de l’habitat qui éprouvent énormément de difficultés pour le lancement des nouveaux projets.

A. Bellaha