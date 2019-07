Mila : Distribution des unités parachevées

Des dizaines de demandeurs de logements publics locatifs (LPL) de la commune de Oued Athmenia (sud de Mila), se sont rassemblés, hier, devant le siège de la wilaya pour demander d’accélérer la publication des listes des bénéficiaires de cette formule et de distribuer les logements prêts à leurs bénéficiaires. L’un de ces manifestants a affirmé à l’APS que ce rassemblement organisé devant le siège de la wilaya intervient après celui de la semaine dernière, à l’issue duquel les autorités de la wilaya avaient assuré, lors d’une réunion, que les listes des bénéficiaires de logements seront connues dans moins d’une semaine, «or cela n’a pas eu lieu», dit-il, d’où la décision des protestataires de reconduire leur rassemblement aujourd’hui. La même source a aussi précisé que la plupart des manifestants ont déposé des dossiers pour bénéficier d’un logement social depuis de nombreuses années, dont certains ont été contraints de recourir à la location depuis près de 20 ans, ce qui a «alourdi la charge de cette catégorie à faible revenu» en raison du montant du loyer s’accumulant sur plusieurs années. Selon le même protestataire, le nombre de logements de type LPL achevés dans la commune de Oued Athmenia s’élève à 200 sur un total de 300 unités en voie de réalisation au niveau de cette collectivité locale, soutenant que les demandeurs de logements réclament à travers ce rassemblement de «procéder à l’identification des bénéficiaires des logements prêts et d’accélérer leur attribution», afin de mettre un terme aux charges locatives. De son côté, le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de Mila, Youcef Laouar, a fait savoir que 240 logements de type LPL dans la commune de Oued Athmania sont déjà connectés aux réseaux de gaz et d’électricité et que «les autorités locales en ont été informées». Il a également souligné que cette commune a bénéficié d’un programme total s’élevant à 340 unités de type LPL, indiquant que les travaux sont en cours pour achever les logements restants.

Par ailleurs, les travaux de raccordement en gaz naturel de 11 groupements d’habitation secondaires relevant de six communes de la wilaya seront lancés durant «le troisième trimestre de l’année en cours», a-t-on appris auprès du directeur local de l’énergie par intérim, Ben Slimane Mouled. Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que cette opération représente la première tranche du programme consacré au raccordement en cette énergie de 53 groupements d’habitation, répartis sur le territoire de la wilaya, ayant mobilisé un budget d’investissement puisé, au titre de l’exercice 2019, de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Une enveloppe financière de plus de 226 millions DA a été allouée dans le cadre de cette opération pour l’alimentation en gaz naturel de pas moins de 1.845 foyers des 11 sites d’habitation, qui totalisent près de 10.000 âmes, selon le même responsable.

Les mechtas de Khelouta dans la commune de Ben Yahia Abderrahmane, de Boudjerar et de Djelama dans la localité de Zeghaia, d’Ain Djemil, de Beni Seyar et de Zareza dans la commune d’Ahmed Rachedi , de Mechameche et de Semara (Oued Nedja), de Hammam Dar Echeikh, de Timeridjine, de Kerakta (Tiberguent) ainsi que celle d’Azziza dans la localité d’Ain Beida Harriche, sont les zones rurales qui vont bénéficier de ce projet, a-t-il dit. Les études relatives à la concrétisation de cette opération, d’un délai de 18 mois, ont été finalisées, a affirmé la même source, précisant que le lancement des travaux est prévu pour «septembre prochain», en attendant le parachèvement des procédures administratives et la désignation de l’entreprise de réalisation. La concrétisation de ce projet permettra de porter le taux de couverture en gaz naturel, qui concerne actuellement 27 communes parmi les 32 localités de cette wilaya, à 66 %, selon les dernières statistiques établies par les services locaux de ce secteur.