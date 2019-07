Equipements électriques et en gaz : des nouveaux logements 100% algériens

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a précisé, en marge d’une cérémonie de remise des clefs LPP et AADL-1, que «l’Algérie active dans l’objectif de stabiliser les prix du marché pétrolier, tout en œuvrant à assurer la continuité de l’équilibre de ce même marché».

Le ministre avait ainsi précisé à la presse que « l’objectif principal demeure le maintien de cet équilibre afin de pouvoir mobiliser tous les moyens nous permettant de développer la production et l’ensemble des projets importants pour le secteur de l’Energie dans ces pays ».

Concernant le taux de respect de l’accord Opep/non-Opep, M. Arkab a qualifié le projet de «réussi», en ce sens qu’il est accepté par l’ensemble des Etats membres, rappelant, à cet égard, l’accord trouvé récemment concernant la reconduction de sa mise en œuvre jusqu’à la fin de 2019.

Il affirmera que l’Algérie a toujours respecté les accords OPEP et non-OPEP en matière de plafonnement de la production des barils de pétrole et les membres de l’OPEP se mettent d’accord pour la continuité du plafonnement de la production.

La sécurité de l’alimentation mondiale en matière de pétrole et de gaz nécessite une stabilisation du marché et aussi une stabilisation des prix pour avoir les moyens d’investissements, des prix abordables et consensuels entre le producteur et le consommateur pour continuer à réaliser nos projets et développer notre économie.

M. Arkab, a annoncé également qu’il prendra part à la prochaine conférence les 5 et 6 décembre prochain à Vienne, ce qui permettra d’évaluer à nouveau les conditions du marché pétrolier et de prendre les décisions idoines si nécessaire.

Sur un autre registre, selon le membre du gouvernement, tous les projets de réalisation de logements sont inscrits dans le programme de travail du ministère.

En effet, celui-ci signalera que l’ensemble de ces projets ont été élaborés en étroite collaboration avec le département de l’Habitat. «Nous avons tracé des priorités pour que tous les logements soient dotés de toutes les commodités nécessaires en électricité et gaz », a ajouté le ministre, en indiquant que son département déploie de grands efforts pour que les nouveaux logements soient pourvus de l’énergie nécessaire, et pour cela, de nombreuses entreprises publiques et privées ont été engagées pour finir les travaux dans les délais inscrits.

«Tous les équipements avec lesquels nous allons doter les nouveaux logements sont fabriqués à cent pour cent en Algérie et ils ne sont pas importés. Des entreprises algériennes produisent les câbles et d’autres équipements utilisés dans l’installation de l’électricité et du gaz dans les nouveaux logements», a tenu à souligner M. Arkab.

Dans cette optique, le ministre tiendra à rappeler que la production d’électricité en Algérie provient majoritairement du gaz naturel à 99 %, soulignant que «le gaz représente une ressource primaire plus propre que les autres ressources fossiles».

« La prédominance du gaz naturel dans le mix énergétique algérien est due au fait que le pays est un producteur majeur du combustible et a la volonté politique qui consiste à satisfaire, en premier, la demande domestique», a-t-il déclaré. «Nous sommes parvenus à produire 20.000 mégawatts pour couvrir la demande croissante au niveau national et nous avons 33 stations de production d’électricité dans le Sud algérien, dont des stations travaillant avec du gaz naturel», a enfin précisé le ministre.

Mohamed Mendaci