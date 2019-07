ANP : Quel rôle dans la transition démocratique ?

Une conférence abordant le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la garantie d’une transition démocratique, sera organisée demain à l’université de Chlef avec la participation d’académiciens et de politiciens, a-t-on appris des organisateurs. La conférence, dont le thème est «De l’obsession du passé à la crédibilité du présent», a pour objectif de «marquer la contribution et l’implication de l’université dans la recherche de solutions constitutionnelles à la crise politique actuelle, susceptibles de préserver la sécurité et l’unité du pays», a indiqué à l’APS un membre du Comité d’organisation, Belaid Sayeh Djebour. Il s’agit là, a-t-il ajouté, de la 2e conférence du genre organisée à l’initiative des étudiants, soulignant le niveau de «maturité» atteint par ces derniers, notamment suite au succès de la 1re conférence organisée le 26 juin dernier sur le thème : «Les solutions non constitutionnelles à la crise politique, entre illusion et déficience». Il a également indiqué qu’un nombre d’enseignants universitaires, militants politiques et académiciens sont attendus à cette rencontre, à l’instar de Kherchi Neoui, qui présentera une conférence sur des expériences de transition démocratiques réussies dans le monde grâce à l’intervention de l’armée, et Djamel Yahiaoui, directeur du Centre national du livre, qui abordera pour sa part le rôle de l’ANP dans la transition démocratique, entre legs et situation actuelle.

Un appel à contribution a été lancé, à l’occasion, via le site électronique de l’université, pour permettre aux personnes désireuses de s’inscrire pour prendre part à cette rencontre, qui sera abritée par le pôle universitaire d’Ouled Farès, a-t-on signalé.