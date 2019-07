Commentaire : Des défis à relever

Niamey, la capitale nigérienne, a abrité un évènement majeur. Il s’agit du lancement de la Zone de libre-échange économique africaine (ZLECAf), en présence d’une trentaine de chefs d’État réunis dans le cadre du sommet extraordinaire de l’Union africaine. Une proclamation «politique», en attendant l’officialisation, qui devrait intervenir le 1er juillet 2020. Le fait à retenir est que le Nigeria a finalement consenti à adhérer à l’accord. La mise en place de cet espace africain pour la promotion des échanges commerciaux inter-africains devrait ouvrir d’importantes perspectives pour les 55 économies du continent, les opportunités étant immenses et permettent de soutenir une telle dynamique. En effet, la ZLECAf permettra l’instauration un marché intérieur de 1,2 milliard de consommateurs, avec un PIB combiné de 3.000 milliards de dollars pour les biens et services produits en Afrique. Une opportunité pour renforcer le secteur privé africain, et notamment les entreprises appelées à suivre cette évolution, pour être plus compétitives et aptes à satisfaire la demande intérieure. Toutefois, le commerce intra-africain «reste limité par le déficit d'infrastructures». La Commission économique pour l'Afrique (CEA) admet que cette défaillance constitue «un frein pour la facilitation du commerce intra-régional et du développement économique, et la transformation en Afrique». Il s'agit «d'un défi majeur à relever sur le court terme». Selon l’institution onusienne, le continent a besoin de près de 93 milliards de dollars par an (2017-2020) pour combler son déficit d'infrastructure. Le Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, déclarait, en 2017, que «le renforcement du commerce africain est une volonté que nous partageons à 100%, mais il ne suffit pas d'ajouter une nouvelle couche institutionnelle à celle qui existe déjà pour régler nos difficultés à assurer des échanges commerciaux entre nous». Par conséquent, il faut des solutions «réalistes» pour faire face aux éventuelles contraintes au commerce intra-africain, notamment en ce qui concerne la faiblesse des infrastructures transnationales. À ce titre, la CEA privilégie «l'approche régionale» comme «moyen efficace de coordonner les actions, de fixer des priorités, d'examiner les progrès, de mobiliser des ressources, de mobiliser des fonds et de surveiller les niveaux de contribution, pour résoudre des problèmes communs». «D’autres paramètres interviendront dans cette perspective, notamment l’aspect douanier, et devraient être pris en compte tant ils pourraient constituer des obstacles à l'intégration du continent», avertissent des experts africains qui plaident pour une vision commune susceptible de développer le commerce sur le continent. La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), dans un rapport publié en juillet 2018, a évalué à 128,25 milliards de dollars, le montant des transactions commerciales intra-africaines, soit une progression de 5,6% par rapport à l'année 2016. En dépit de cette évolution, «elles restent bien en deçà des attentes», sachant qu’en 2017, les échanges interafricains sont retombés sous la barre des 15% du volume total des échanges commerciaux du continent avec le reste du monde, situé à 907,63 milliards de dollars. Précision de taille, toutefois, près de la moitié de ces échanges concerne le commerce des hydrocarbures, indique le rapport. Pourtant, le commerce intra-africain «constitue un élément susceptible de protéger le continent des chocs économiques extérieurs», expliquent les auteurs du rapport, publié en marge de l'Assemblée générale 2018 de l'institution d'import-export tenue à Abuja, la capitale du Nigeria, du 11 au 14 juillet 2018.

D. Akila