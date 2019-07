Affectation d’espaces commerciaux : 22.000 locaux aux micro-entreprises

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tijani Haddam, a annoncé, hier, le lancement d’un programme d’affectation de 22.000 locaux commerciaux au profit des jeunes entrepreneurs ayant créé leur micro-entreprise dans le cadre des dispositifs gérés par l’ANSEJ, la CNAC et l’ANGEM.

Le ministre qui a présidé la cérémonie de lancement de ce programme au centre familial de la CNAS à Ben Aknoun, en compagnie de la ministre de la solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia, a précisé que dans une première phase «8.754 locaux commerciaux appartenant à l’OPGI et à l’AADL feront l’objet d’une location ou location vente au profit de ces promoteurs».

Il précisera à ce titre que ces locaux commerciaux sous tutelles du ministère de l’habitat souffraient de mévente et d’inexploitation.

Cette première phase qui concerne selon M. Haddam, 8.080 locaux appartenant à l’OPGI et 674 autres appartenant à l’AADL, a pour but de répondre aux préoccupations des jeunes. «La décision d’octroyer aux jeunes promoteurs des locaux selon des mécanismes simplifiés à un coût étudié et à la portée des micro-entreprises, constitue l’une des plus importantes préoccupations qui ont été enregistrées», a indiqué le ministre, soulignant que la discision du gouvernement de mettre à la disposition des porteurs des projets, les locaux et d’autres biens, intervient afin de valoriser et d’exploiter tous les investissements déjà réalisés et qui demeurent inexploités. Il précisera à ce sujet que, «la priorité sera accordée aux jeunes porteurs de projets créés dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes ». le ministre a fait savoir également que son département a été chargé de piloter un comité intersectoriel de suivi au niveau central de la mise en œuvre des décisions du gouvernement, composé de représentants des ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, des fiances de la solidarité nationale ainsi que les directeurs généraux de l’ANSEJ, de la CNAC et de l’ANGEM.

Ce comité est prolongé au niveau local par des commissions de wilayas présidées par les walis. A cet effet, M. Haddam a appelé les commissions de wilayas à «travailler à un rythme accéléré afin de mettre ces locaux à la disposition des jeunes entrepreneurs, dans les meilleurs délais ».

Sur un autre registre, le ministre du travail a souligné que son département s’employait depuis trois mois à organiser des séances de travail avec des organisations des micro-entreprises pour prendre connaissance de leurs préoccupations et œuvrer à surmonter les difficultés et les obstacles qu’elles rencontrent à travers la mise en place de nouvelles facilitations à leur profit».

A ce sujet, le ministre a rappelé la décision prise par le Premier ministre qui «avait ordonné la suspension des poursuites contre les jeunes entrepreneurs ayant des difficultés à rembourser les prêts accordés dans le cadre de la création de leurs entreprises ainsi que la suspension des saisies de matériel», estimant que cette mesure «soulageait la pression sur les entrepreneurs et les inciteraient à continuer à participer activement à la construction de l’économie nationale». Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia, a annoncé que dans le cadre de cette opération a été décidé d’allouer «30% du nombre total des locaux distribués aux femmes bénéficiaires des dispositifs d’aide et de soutien à l’emploi afin de les encourager entrer dans le monde de l’entrepreneuriat par le biais des activités productives et de services à leur propre compte».

Elle précisera également que conformément aux dispositions de la loi sur la protection des personnes handicapées, il a été décidé «d’allouer 10% des locaux au bénéfice de cette frange. Ces locaux seront aménagés en fonction des besoins et spécificités de leurs usagers, notamment en matière d’accessibilité.

Mme Eddalia a souligné dans le même contexte, que la mise à la disposition de ces jeunes entrepreneurs de ces locaux se fait à des prix raisonnables tout en leur accordant des facilités notamment le prolongement de la période de paiement de l’achat ou du loyer à plus de cinq ans et qui peut s’étendre jusqu’à 25 ans.

Salima Ettouahria