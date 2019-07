Piqûre de moustiques tigres : Aucun cas enregistré cette année

«Aucun cas de piqûre par des moustiques tigres n’a été enregistré cette année au niveau des structures de santé», c’est ce qu’a affirmé, hier, le directeur de la Prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé.

Le Dr. Djamel Fourar qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue à l’Institut national de santé publique (INSP), a indiqué que cette situation est «vraiment loin» de celle vécue l’année dernière ou de nombreuses personnes se sont présentées aux différentes structures de santé pour des désagréments causés par la piqûre de ce genre de moustiques.

Le Dr Fourar a souligné, dans ce contexte, la prise de conscience des citoyens en matière de lutte contre cet insecte, tout en insistant sur la nécessité de rester vigilant en adoptant des gestes simples susceptibles de mettre fin aux nids du moustique tigre et diminuer leur prolifération.

Lors de son intervention, le responsable a évoqué les mesures prises pour lutter contre ce moustique, qui a fait sa première apparition en Algérie en 2010 dans la wilaya de Tizi-Ouzou avant de se propager dans d’autres wilayas côtières à savoir Oran, Alger et Jijel.

Poursuivant ses propos, le Dr Fourar a rappelé la «mise en place d’un plan national de lutte contre les arboviroses transmises par le moustique tigre».

Il évoque également, le dispositif de surveillance permettant de suivre de prêt la situation pour la détection précoce des cas importé et le suivi de l’évolution des moustiques invasifs, mais aussi la mise en œuvre de manière rapide et coordonnée des mesures de lutte contre cet insecte responsable, dans la transmission de certaines maladies, comme le Zika, la Dengue et le Chikungunya.

Evoquant le mode de transmission, le Dr Fourar a indiqué que le moustique tigre, originaire de l’Asie du Sud-Est, a commencé à se propager progressivement en Europe, pour atteindre pratiquement tout le Bassin méditerranéen. «Le moustique tigre s’est propagé par le transport maritime et aérien et à travers les pneus rechapés qui peuvent contenir de l’eau et donc les œufs de cet insecte, qui arrivent dans les pays d’arrivée et s’accroissent rapidement» a-t-il expliqué le directeur de la prévention au ministère de la Santé, tout en soulignant la «nécessité» pour les citoyens, de s’impliquer davantage dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre.



Une page Facebook pour le signalement de cas, mise à la disposition du citoyen



Prenant la parole pour sa part, M. Kamel Eddine Benallal, entomologiste médical à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), a relevé l’intérêt du «signalement» de la présence de foyers de moustiques tigres pour une meilleure maitrise de la situation. «L’institut Pasteur d’Algérie vient de mettre à la disposition des citoyens sa page officielle Facebook pour signaler la présence du moustique tigre», a informé M. Benallal, ajoutant que les citoyens peuvent signaler en envoyant une photo de l’insecte et en localisant l’adresse exacte.

Le représentant de l’IPA qui a fait part de la présence de ce moustique dans d’autres wilayas, à savoir Boumerdés, Skikda, Annaba et Mostaganem, insistant sur l’intérêt du signalement. «Ceci va nous permettre de recenser les cas et prévenir les services compétents en matière de lutte», a-t-il noté.

Evoquant de caractéristiques cet insecte, l’entomologiste dira que «le moustique tigre est reconnu habituellement à ces rayures noires et blanches sur tout le corps ainsi que sur les pattes, précisant que sa taille est inférieure au moustique commun, ses ailes sont sombres».

Il a, dans le sillage, mis l’accent sur «la sensibilisation et participation des citoyens dans l’élimination des gîtes de reproduction des larves de moustiques qui contribuera, selon ses termes, à mieux contrôler sa densité».

De son coté, Mme Sihem Benbetka, chercheur biologiste entomologiste médicale (IPA) a appelé le citoyen à adhérer au processus de lutte en adoptant les consignes d’hygiène en séchant tous les récipients ou ustensiles pouvant contenir de l’eau. Elle a, également, souligné la nécessité d’éliminer tout foyer pouvant favoriser la multiplication et la reproduction des moustiques tigres, citant entre autre l’élimination des eaux stagnantes pour contrecarrer la prolifération des vecteurs en général, et les moustiques tigres en particulier.

Il convient de rappeler que, la présence fortuite du moustique tigre en Algérie a été signalée pour la première fois, en juin 2010, à Larbaa Nath Iraten, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Un seul spécimen avait été capturé. Depuis, aucune activité de ce moustique n’a été signalée dans la région. En décembre 2015, suite à des plaintes des habitants d’une forte nuisance occasionnée par les moustiques, durant l’été, les entomologistes de l’IPA avaient confirmé l’introduction de cette espèce à Ain Turk (Oran). Une forte nuisance du moustique tigre avait été, ensuite, signalée en juillet 2016 à Alger par des habitants de quartier Zonka, entre Birkhadem et Ain Naâdja et Jijel en 2017.

En août 2017 et suite aux différentes plaintes des habitants du quartier Vieux Kouba de piqûres particulières de moustiques, une enquête entomologique avait été enclenchée afin d’identifier l’espèce. Les captures avaient montré la présence de foyers de moustiques tigres avec une densité élevée à tous les stades de son développement.

Kamélia Hadjib