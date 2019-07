Langue arabe : Le défi de la numérisation

Le haut commissariat de la langue arabe a organisé hier, dans le cadre des accords établis avec l’Unesco, un événement ayant pour thème «Le défi de numérisation en langue arabe» à la Bibliothèque nationale d'Algérie (BNA). Celui-ci devrait s’achever aujourd’hui. Le séminaire a commencé à 10h par une conférence animée par M. Younes Grar, professeur en sciences de l’information et de la communication, qui a mis l’accent sur l’importance de l’utilisation de l’internet comme outil, et la numérisation de la langue arabe «L’Internet est utilisé dans tous les domaines.

Il est donc nécessaire de développer les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) en Algérie pour pouvoir développer la langue arabe» a-t-il précisé. Il ajoute également que «l’Algérie doit coopérer avec les pays arabes pour la numérisation de cette langue millénaire». Intervenant pour sa part, M. Saleh Belaid, président du Haut commissariat de la langue arabe, a évoqué l’objet de la rencontre, soit «la numérisation de la langue arabe», en mettant en avant, les principales phases de création du contenu numérique en arabe et les stratégies suivies par le Haut commissariat, dans la démarche de numérisation de cette langue, ainsi que les défis auxquels la langue arabe est exposée, à l’ère de l’évolution des techniques de l’information et de la communication.

Dans son allocution d’ouverture, Mme Fatiha Aouissat, représentante du ministre de l’Enseignement supérieur, a tenu à mettre en exergue, l’importance de l’utilisation des nouvelles technologies dans la promotion de la langue arabe, «surtout si l’on constate le manque de contenu numérique, ainsi que la terminologie qui reste assez classique» a-t-elle estimé. Un atelier scientifique spécialement dédié à cette thématique a traité de divers sujets relatifs au développement linguistique relatif à la langue arabe. Celui-ci a vu l’intervention de six enseignants et chercheurs de différentes wilayas du pays.

La première intervention présentée par le Pr Sedik Yessou, a porté sur le thème de la détection automatique des dialectes arabes via une application. Le projet s’est basé sur cinq catégories dialectales, notamment les dialectes magrébin, égyptien, ceux des pays du Golfe et autres.

Ce mécanisme fonctionne par la détection des mots et phrases de chaque dialecte afin de faciliter la compréhension de la langue, spécialement dans l’interprétation des contenus écrits en arabe dialectal, notamment le langage fortement utilisé sur les réseaux sociaux. Les autres interventions ont traité de questions d’enseignement de la langue arabe, favorisant l’utilisation des cartes mentales, qui selon les intervenants, «aura pour but de familiariser l’apprentissage de la langue et sa normalisation, avec les méthodes modernes».

Il est utile de souligner que ces interventions ont été jugées par l’ensemble de l’auditoire, comme étant «hors sujet» partant du constat que celles-ci ont porté sur des thématiques éloignées du sujet principal.

Cela a été le cas notamment pour l’intervention sur : «la langue arabe et l’intelligence artificielle, réalité et enjeux». Pour sa part, M. Ahmed Orabi, enseignant à l’université de Tiaret a déclenché un long et houleux débat, en soulevant la question de l’élimination totale de la langue française dans toute la société. Etayant ses dires, il signalera qu’«en Syrie, on s’est débarrassé de la langue française en impliquant les forces de sécurité. Chaque personne parlant un mot en français devrait être condamnée», a-t-il affirmé devant une assistance qui s’est pratiquement liguée contre lui, estimant que là, n’était pas le débat, et que l’humanité se trouve actuellement dans une ère, où toutes les langues devraient être promues et utilisées.

Celine M. et Bachir M.