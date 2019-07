Université : Le statut de l’anglais en débat

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a déclaré, hier à partir de Constantine, que la consultation initiée en direction de la communauté universitaire au sujet du statut de l’anglais portait, non pas sur la généralisation de l’utilisation de cette langue, mais sur son renforcement dans le cadre de la recherche académique, en ce sens que celle-ci prédomine en tant que vecteur de communication scientifique. «Toutes les revues spécialisées de très haut niveau sont en anglais. Il existe aussi des filières qui requièrent l’enseignement de modules dans cette langue», a-t-il soutenu.

Il ajoute au sujet de la démarche de son département : « En vérité, nous allons avancer de manière graduelle, en associant les différents acteurs de la famille universitaire, et ce par le biais des mécanismes existants, à l’image des comités pédagogiques, pour une mise en place progressive, en commençant par les formations de post-graduation ».

Pour rappel, le MERS a lancé officiellement, vendredi dernier et jusqu’au 5 août, un sondage d’opinion à travers sa page Facebook, demandant aux étudiants de statuer sur l’éventualité de procéder au remplacement du français par l’anglais dans le cursus universitaire. Concernant les Centres de recherche scientifique, Tayeb Bouzid, qui a inauguré celui de mécanique trouvant au campus Chaâb-Erssas de l’université Mentouri, le premier en son genre au niveau national, en plus de celui dédié aux sciences pharmaceutiques (CRSP), situé à la ville universitaire d’Ali-Mendjeli, a affirmé que ces structures allaient constituer un pôle d’attraction pour les étudiants et chercheurs étrangers, ce qui converge avec l’objectif de la tutelle, à savoir entrer de plain-pied dans la mondialisation.

Le ministre est revenu sur les progrès qu’a connus la recherche académique en Algérie, à la faveur de l’adoption des lois d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique de 1998 et 2015, ce qui a permis la création de plateformes, d’unités et de centres de recherche, et l’émergence de chercheurs nationaux. Il a annoncé dans la foulée que ce dossier sera sur la table du gouvernement lors du conseil prévu demain, ce qui devrait permettre de développer et d’améliorer davantage le système de recherche en Algérie.

Au cours de sa tournée, Tayeb Bouzid s’est également rendu au Centre national de recherche en urbanisme et aménagement de territoire et à l’unité de recherche de chimie de l’environnement et moléculaire structurale, respectivement sis aux campus Zouaghi-Slimane et Chaâb-Erssas, ainsi qu’à un incubateur, une unité de recherches en sciences humaines et sociales, et deux bases technologiques dédiées au prototypage et aux essais mécaniques, au niveau de l’université Salah-Boubnider Constantine 3.

Issam B.