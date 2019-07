Céréales : Le blé à l’équilibre

Les prix du blé étaient à l'équilibre, hier à la mi-journée, soutenus par des incertitudes météorologiques en France, mais affectés dans le même temps par des perspectives de production record dans des pays comme l'Ukraine. En France, les derniers épisodes de canicule laissent présager des rendements hétérogènes, en tout cas incertains sur les bassins de production au nord de la Loire, frappés par les fortes chaleurs à un stade critique de développement du grain. «Alors que les chantiers de récolte se poursuivent en Europe, les premiers échos de rendements en orges d'hiver confirment une certaine hétérogénéité en termes de rendements avec globalement des cultures qui auront été peu affectées pour cette céréale par l'épisode de canicule», estimait le cabinet Agritel. En blé, si les récoltes semblent globalement satisfaisantes dans le sud Loire, «le doute subsiste sur l'impact de la sécheresse sur les zones plus tardives», au nord de la Loire, donc, soulignait Agritel dans cette note. Il rappelle que dans son rapport Céré'Obs sur l'état des cultures au 1er juillet, FranceAgriMer a nettement révisé les notes des cultures de blé tendre, qui baissent de cinq points, avec 75% de cultures «bonnes à très bonnes» (80% la semaine passée et 73% en 2018 à ce stade). En Ukraine, en revanche, Agritel affiche une estimation de production de blé record à 28,8 millions de tonnes, en prenant un rendement moyen de 4,36 tonnes/hectare, contre 3,82 tonnes/ha l'an passé. Sur Euronext, la tonne de blé meunier reculait de 25 centimes d'euro sur l'échéance de septembre à 178 euros et était inchangée sur l'échéance de décembre à 183 euros, pour environ 4.500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était inchangée sur l'échéance d'août à 178,25 euros, et progressait de 50 centimes d'euro sur l'échéance de novembre à 175 euros, pour une centaine de lots échangés.