Activité industrielle au 1er trimestre 2019 : En nette amélioration

L’activité industrielle algérienne est en constante amélioration. Les dernières enquêtes d'opinion menées par l'Office national des statistiques (ONS), auprès d'industriels publics et privés confirment que le rythme de l’activité est en hausse. Donc ce résultat positif enregistré, ces dernières années, dans ce secteur porteur pour l’économie, constitue un signal fort que la nouvelle stratégie et les politiques industrielles mises en place ont porté leurs fruits. La productivité économique élevée signifie également que l’ensemble des acteurs économiques et opérateurs publics ou privés, au niveau national, se sont intégrés davantage autour de ce projet de développement industriel qui est, il faut le préciser, forcément complexe et diversifié. En effet, la dernière enquête de l’ONS sur ladite activité a relevé également qu’une nette amélioration était enregistrée durant le 1er trimestre 2019. L’enquête souligne que plus de la moitié des opérateurs du secteur public et 77% de ceux du privé ont déclaré avoir utilisé leurs capacités de production à plus de 75%. Elle précise également que cette hausse de l'activité avait concerné notamment les secteurs des mines et carrières, des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) et chimie. La demande des produits fabriqués a connu également une hausse durant les trois premiers mois 2019, selon les chefs d'entreprises privées, notamment, ceux des ISMMEE, de la Chimie et l'agro-alimentaire, alors qu'aux yeux du public il s'agit d'une stabilisation. La majorité des chefs d'entreprises du secteur économique national a déclaré avoir satisfait toutes les commandes reçues durant les trois premiers mois de l'année 2019. S’agissant de niveau d’approvisionnement en matières premières, il a été inférieur à la demande exprimée, selon plus de 40% des enquêtés du secteur public et près de 9% de ceux du privé. Cela a engendré des ruptures de stocks à près de 10% des premiers et à 6% des seconds, induisant des arrêts de travail dans les deux secteurs, mais de courte durée, pour la plupart des concernés. Plus de 12% des représentants du secteur public et près de 11% de ceux du privé ont déclaré avoir connu des pannes d'électricité, engendrant des arrêts de travail de moins de six jours selon la plupart du premier secteur et allant jusqu'à 12 jours pour plus de 48% du second.

Pour ce qui est de recrutement et la création de postes d’emplois, l’enquête à fait savoir que les chefs d’entreprises enquêtés du secteur public ont déclaré une hausse de leurs effectifs durant les trois premiers mois de l'année en cours, alors que ceux du secteur privé ont fait part d'une stabilité. A ce propos, plus de 20% des patrons des entreprises publiques et près de 10% de ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des difficultés à recruter, notamment du personnel d'encadrement et de maîtrise. Près de 60% des enquêtés du secteur public pensent que même s'ils recrutaient du personnel supplémentaire, cela n'augmentera pas davantage le volume de leur production actuelle. Pour des raisons, essentiellement, de vétusté et de sur-utilisation des équipements, plus de 34% du potentiel de production du secteur public et plus de 28% de celui du privé ont connu des pannes durant le premier trimestre 2019.

M. A. Z.