Pétrole : Légère reprise des cours

Après avoir perdu 3,5%, au cours de la semaine écoulée, les prix de pétrole remontaient légèrement hier à 64,17 dollars, dans un contexte toujours tendu par rapport à la croissance mondiale et au rythme de l’évolution de la production des États-Unis, mais aussi du fait des tensions nées du contexte géopolitique.

Une donne qui risque de perturber le marché en attendant les résultats de l’adaptation de l’offre des pays membres et non membres de l’OPEP aux engagements pris le 2 juillet courant à Vienne, dans le cadre de l’accord de réduction de la production reconduit sur neuf mois, à partir du 1er juillet 2019, décision consacrée dans une charte de coopération jusqu’à mars 2020. Sur cette base, les 14 pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et 10 autres producteurs, réunis sous l’appellation «OPEP+», vont maintenir leurs plafonds de production pour tenter d’équilibrer le marché et soutenir les prix durablement. Selon le site Investing.com, reprenant un analyste du secteur de l’énergie, «La croissance mondiale reste le principal facteur freinant les prix du brut» alors que «l’accord OPEP+ empêchera les prix de chuter trop durement». Aussi, «les promesses d’un resserrement de l’offre de l’OPEP, se prolongeant jusqu’en mars 2020 ont limité la chute des prix du pétrole». La même source ajoute qu’«il faut mettre fin au protectionnisme commercial pour assurer la reprise de la demande de produits énergétiques». Dans cette optique, le rebond des prix réalisé au début de la semaine dernière est redevable aux «progrès des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine après que les deux parties eurent décidé de reprendre les discussions», indique le site.

Dans le même contexte, le Boursier.Com indiquait jeudi dernier que «les signes de ralentissement de la demande mondiale ont pesé sur les cours du brut, surpassant les tensions avec l'Iran dans le Golfe qui avaient soutenu les cours ces dernières semaines».

Et de souligner que «malgré la décision de l'Opep+ de prolonger son accord de réduction de sa production jusqu'en mars 2020, les opérateurs s'inquiètent d'une baisse de la demande mondiale de brut, au vu des derniers indicateurs d'activité manufacturière dans le monde, publiés ces derniers jours». Dans le même contexte, certains analystes estiment que malgré le redressement enregistré par le baril du Brent, le marché demeurait otage des «prévisions pessimistes» par rapport à la demande pour 2020. Il y a lieu de rappeler que l'Opep avait convenu, fin décembre 2018, en concertation avec dix pays producteurs non-Opep, notamment, la Russie, d'une baisse de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, soit 800.000 barils/jour par l'Opep et 400.000 barils/jour par les pays non membres de l’organisation.

Un accord historique qui tend à modérer les effets des fluctuations du marché pétrolier, soutenues, entre autres, par les conséquences du différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la croissance mondiale.

D. Akila