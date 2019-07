Baignade dans les barrages : Vers l’aménagement de plages artificielles

Les barrages sont, certes, des réservoirs et des retenues d’eau destinés à satisfaire les besoins quotidiens en eau potable et l’irrigation des terres agricoles — c’est la finalité de la construction de ces derniers — toutefois, d’autres vocations non officielles et non conventionnelles leur sont attribuées par certains.

E n effet, très souvent, ces projets spécifiques, et à la fonction claire, nette et précise, se reconvertissent, chaque été, en plages «homologuées» pour les baignades que s’approprient des enfants et des jeunes des zones limitrophes afin d’en faire des espaces de détente, de rafraichissement par excellence. Nager dans les barrages, ou plutôt dans des eaux «troubles», malgré le danger d’un tel comportement, excite beaucoup qui ne peuvent s’offrir une baignade en bonne et due forme dans des endroits surveillés et destinés à cette fin. Les baigneurs affrontent, à chaque hausse des températures, de grands périls au risque même leur vie, à tout moment. Il faut savoir que depuis le début de la saison estivale, cinq personnes ont trouvé la mort dans ces barrages qui s’érigent en cauchemar, de plus en plus, menaçant, avec le manque de piscines dans beaucoup de régions du pays. Fréquenter les barrages en été est même entré dans les mœurs des populations et des jeunes plus particulièrement, à telle enseigne que les campagnes de sensibilisation de l’Agence Nationale des Barrages et du ministère des Ressources en Eau n’arrivent plus à freiner ce problème. Bien que le nombre ait tendance à la baisse, comparé aux années précédentes, l’on continue encore à enregistrer des cas de décès.

La recherche de fraîcheur fait malheureusement oublier à certains aventuriers les dangers de telles expéditions qui risquent de leur coûter carrément la vie. Il est connu que la nature des eaux des retenues des barrages est complètement différente de celle des plages, et cette particularité est à l’origine des nombreux cas de noyades signalés annuellement au niveau de ces ouvrages. Il faut savoir que parmi les causes de noyade dans les barrages, l’on peut citer des berges qui ne sont pas aménagées pour faciliter l’accès à l’eau ainsi que des boues et des obstacles naturels qui réduisent les chances de survie. A ceux-là s’ajoutent également la profondeur des eaux, laquelle atteint 100m dans la majorité des barrages en sus de l’accumulation de la vase au fond des retenues.

La présence de courants constitue, aussi, un risque réel, à même d’emporter plusieurs baigneurs à la fois. Les barrages, à vrai dire, même s’ils donnent l’impression de lieux paisibles, ne sont pas recommandés pour faire trempette. Ils peuvent même s’avérer extrêmement dangereux et nuisibles.

Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que ces ouvrages hydrauliques sont dotés d’une gestion adaptée pour satisfaire les besoins en eau potable, l’irrigation et la production de l’électricité, ce qui n’est pas sans conséquences sur les baigneurs et les pataugeurs, allant jusqu’à créer des turbulences et des courants d’eau, difficiles, voire impossibles, à surmonter, y compris pour les nageurs les plus avertis, d’autant plus que les opérations de secours ne sont point faciles à mener dans ces endroits. Ce qui explique la création, en 2018, à la demande du ministère des Ressources en Eau, de patrouilles mixtes, composées d’éléments de l’agence des barrages et de la protection civile, à l'intérieur des cuvettes des barrages, chargées de mener des inspections et des contrôles des rivages pour expliquer aux enfants et les adolescents pourquoi il est formellement interdit de nager à l'intérieur des cuvettes.

Il est préconisé, dans un premier temps, de cibler les dix barrages où les décès par noyade sont importants. On peut citer ainsi, à titre non exhaustif, les barrages Béni-Haroun à Mila et Sidi Yacoub à Chlef, avant de généraliser ces opérations de contrôle à l'ensemble des barrages.

Aujourd’hui, dans le même sillage, il y a lieu de souligner que la tutelle se penche sérieusement sur cette question à travers des études engagées sur la possibilité de création et d’aménagement de plages artificielles dans le périmètre de ces barrages. On parle de 4 concessions attribuées et d’une centaine de demandes qui sont actuellement en instance. Des mesures qui vont, du coup, contribuer à la lutte contre des réflexes et des comportements dangereux, aux conséquences graves.

