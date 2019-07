Mila : vente-dédicace de 25 jeunes écrivains

Vingt cinq jeunes écrivains participent à une vente-dédicace collective de leurs ouvrages initiés par le club littéraire "Mila takra'â" de la maison de jeunes Mohamed Ledraa (Mila). L’initiative inscrite dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse et du second anniversaire de la création du club "Mila takra'â", a réuni ces jeunes auteurs qui viennent de 20 wilayas du pays, a indiqué Abdelhak mehni, directeur de la maison de jeunes. Pour Islam Gheriss de Laghouat auteur de "Ange musical" et Sara Maachou de Mascara qui participent avec deux recueils "Nicotine" et "Schizophrénie", l’initiative est une occasion de rencontre entre les jeunes auteurs pour s'évaluer mutuellement. Auteure d’un recueil poétique "Souvenir", Dhikra Benayda de Guelma a estimé que l’opération, qui a attiré un public non négligeable de jeunes lecteurs, montre que la lecture a commencé progressivement à récupérer son public. L’initiative permet aux participants d’échanger leurs expériences et faire connaître leurs écrits, a considéré Nedjma El-Malik de Chelghoum Laïd (Mila) auteure d’un recueil poétique intitulée "Les disques de la passion". La vente dédicace a été suivie d’une rencontre-débat autour des œuvres exposées par les participants.