Prix « El-Djazaïr takra’ » pour les jeunes auteurs : Nadji Amine Benbata, premier lauréat

Pour sa première édition, le prix «El-Djazaïr takra’» (l’Algérie lit pour les jeunes auteurs ) a été octroyé au jeune écrivain Nadji Amine Benbata, pour son œuvre « Overdife ».

Une création littéraire qui rassemble l’imagination scientifique, l’histoire, les anciennes guerres avec comme toile de fond la théologie comparée, écrit dans un style romanesque rocambolesque dans l’unique but de semer des graines d’humanité.

Après l’annonce de la liste finale de la compétition le 1er mai, et qui comporte seize œuvres, le jury présidé par la chercheuse et romancière, Hadjer Kouidri, et qui comporte également le professeur Abdelah Bensafia, la romancière syrienne, Lyna Hawyan El Hassan, les journalistes Zhour Chénouf et Mahmoud Aboubakr ainsi que le metteur en scène et comédien Abdelkader Djeriou, le jury a éliminé l’œuvre «La musique ne meurt pas » de Naziha Laàrafi pour parution chez un autre éditeur. Nadji Amine Benbata bénéficiera d’une traduction de son œuvre en langue française et anglaise, une coédition avec une maison d’édition arabe et une adaptation au théâtre, ainsi qu’une somme d’un million de dinars. Selon les clauses de la compétition, le lauréat du prix s’engage à s’inscrire dans une campagne nationale pour la promotion de la lecture dans les établissements scolaires et secondaires. Dans un communiqué, récemment publié par le jury de la compétition, cinq œuvres ont été retenues pour la phase finale. Il s’agit de : «Edidane» d’Abdelhamid Ouchfoune, «Pyromane» d’Haroun Bouamli, «Edléb» de Warda Aille, « Duquin et Marengo » de Zahra Kechaoui ainsi que

«Overdife» de Nadji Amine Benbata. Les auteurs de cette short-liste recevront le trophée de la compétition et bénéficieront d’une édition chez «El Djazair takraà ».

Né en 1995 à Alger, Nadji Amine Benbata est romancier et enseignant international agréé en développement personnel, enseignant d’anglais dans une école privée et chercheur en mythologie et théologie comparée. Lauréat d’une licence en langue arabe et civilisation russe, il prépare un master en mythologie slave. Il maitrise six langues : l’arabe, l’amazigh, le français, l’anglais, l’allemand et le russe. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «Guide d’examen pour l’homme» en 2016, « La théorie de l’intelligence régionale » et «Тайна Распутина » en 2017, ainsi que «Zagakda» en 2018.

Kader Bentounès