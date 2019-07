Grand Angle : L’Afrique à l’honneur

Au Soudan, l’Union africaine a prouvé qu’elle était en mesure de trouver une solution africaine à un problème africain. Grace aux efforts constructifs consentis par l'UA et l'Ethiopie dans ce pays en proie à une crise politique depuis l’éviction du président Omar el-Béchir en avril dernier, les soudanais sont en mesure, après plusieurs cycles de pourparlers entre les militaires et les chefs de la contestation, de croire à un dénouement heureux de cette crise. L’accord parrainé par les médiateurs de l’Ethiopie et l’UA, auquel sont parvenus les deux camps, permet de réconcilier le peuple soudanais. Dans le sillage de cette fin heureuse, la contestation a annulé samedi une campagne de désobéissance civile prévue le 14 juillet. Il est certain aussi que cet accord doit être soutenu et ce d’autant qu’il dessine les grandes lignes de la transition démocratique à laquelle aspire les manifestants. Pour le numéro deux du Conseil militaire, «maintenant, c'est une nouvelle phase de l'histoire du Soudan qui a débuté, nécessitant le consensus de toutes les composantes du peuple soudanais, pour la stabilité et la renaissance». Nul doute que la médiation africaine continuera à veiller sur le Soudan. Et si aucune interférence ne viendra mettre son grain de sable dans le processus en cours, il est certain que les soudanais pourront tourner cette page. Mais au-delà, ce qu’il faudra retenir, c’est le rôle de l’Afrique dans ce dénouement. Cette médiation réussie est la preuve que le continent, qui n’a eu de cesse depuis longtemps de revendiquer pour lui un rôle de premier rang dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à l’Afrique, a les moyens de sa politique. Les africains sont les mieux placés pour connaitre les spécificités de leurs peuple. Alors que la communauté internationale avait craint de voir la crise s’enliser et prendre une tournure dramatique, les africains y ont mis un terme. Cette médiation réussie devrait aussi donner des raisons supplémentaires à l’UA pour s’imposer et imposer ses points de vue lors de la recherche d’une solution politique à d’autres conflits toujours en cours sur le continent noir. Il en est ainsi de la Libye. Intervenant lors de la réunion du Comité de haut niveau des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur la Libye, qui s'est tenue en marge du 12e sommet de l'UA qui se tient dans la capitale nigérienne, le premier ministre Nourredine Bedoui a rappelé que «la crise libyenne est avant tout une crise africaine», ajoutant que «c’est dans cet esprit qu’il faudra réitérer, avec force, l’impératif de placer notre Organisation panafricaine et notre Comité, au centre des efforts internationaux visant à accompagner les libyens sur la voie d’une solution politique, basée sur le dialogue et de la réconciliation (…)». «En effet, nous devons mettre à profit le partenariat qui existe entre l’Union africaine et les Nations Unies, guidé par les principes de subsidiarité et de complémentarité, notamment s’agissant de la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, pour donner un contenu plus visible et plus effectif à nos efforts dans le règlement de la crise libyenne», a-t-il soutenu. Il a ainsi appelé les parties libyennes à «saisir la mobilisation de l’Union africaine à leur côté, en vue de parvenir à une solution politique à même d’aboutir à l’objectif ultime de l’organisation d’élections transparentes, sous l’égide de l’Union Africaine et de l’Organisation des Nations Unies». Mais il est vrai que les enjeux du conflit libyen sont différents de ceux de la crise soudanaise.

Nadia K.