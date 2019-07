JSK : La préparation bat son plein

La JS Kabylie est en plein préparation d’intersaison depuis lundi. Le club kabyle a choisi la région de Zekri, à l’est de Tizi-Ouzou, pour la première partie de ce stage qui se déroulera sur trois étapes. Entre-temps, la direction poursuit l’opération recrutement. La JSK a bouclé ce vendredi son cinquième jour de stage dans la région de Zekri, non loin de la ville de Tizi-Ouzou. Après une reprise tout en douceur, les Canaris ont vu la charge de travail augmenter progressivement.

Ainsi, jeudi, les joueurs ont particulièrement été soumis à un travail intensif avec, d’abord, une randonnée de deux heures sur les hauteurs de Zekri ponctuée par des exercices physiques intenses sous la houlette du nouveau préparateur physique, Jean-Christophe Hourcade. Dans l’après-midi, une autre séance physique, cette fois sur terrain, a été programmée. Là aussi, un autre programme au menu, mais toujours avec la même intensité dans l’effort. Depuis lundi, le groupe des Canaris n’a pas cessé de grandir avec l’arrivée des retardataires, à l’image du gardien de but Abdelkader Salhi qui avait séché la reprise, mais aussi l’intégration des nouvelles recrues. Ainsi, mercredi, l’arrière gauche Toufik Zeghdane a signé un contrat de deux saisons. L’ancien sociétaire de l’USMA et du MCA (26 ans) a entamé dans la foulée la préparation avec le groupe. D’autres joueurs pourraient aussi s’engager au courant de la semaine. Notamment, le défenseur burkinabais Koanda qui semble avoir mis tout le monde d’accord sur ses qualités. A contrario, l’attaquant camerounais Junior Figo Ngongang a très peu de chances d’être retenu. A l’essai depuis mardi, le camerounais ne semble pas vraiment correspondre au profil recherché, mais Hubert Velud veut encore le voir à l’œuvre avant de trancher.

Dans tous les cas, le mercato de la JSK est loin d’être clos. D’autres nouvelles recrues devraient arriver dans les prochains jours…

Amar B.