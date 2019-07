JS Saoura : Moez Bouokaz, nouvel entraîneur

La direction de la JS Saoura vient de faire son choix quant au successeur de Karim Zaoui au poste d’entraîneur. Il s’agit du technicien tunisien d’origine algérienne Moez Bouokaz. Ce dernier drivera donc l’équipe bécharie pour la saison à venir dont le coup d’envoi est prévu début août prochain. Bouokaz, qui a réalisé du bon travail dans tous les clubs algériens qu’il a eu à driver, tels l’USMBA, le RCR, le MCO et la JSMB, fait l’unanimité au sein de la famille de la JSS. Les supporters ont très bien accueilli la nouvelle de la nomination de Moez Bouokaz à la tête de la barre technique du club sudiste. Le nouvel entraîneur de la Jeunesse sportive Saoura aura donc pour mission et pour objectif de bien préparer sa nouvelle formation pour lui permettre de jouer lors de l’exercice 2019-2020 carrément la carte du titre. Haddou Moulay sera encore une fois à ses côtés en tant qu’entraîneur adjoint, comme cela est le cas depuis quelques saisons déjà. Bouokaz entamera son travail incessamment pour préparer la nouvelle saison. Par ailleurs, les dirigeants du club n’ont pas perdu leur temps entre temps. Ils ont déjà procédé au recrutement de cinq nouveaux joueurs qui sont appelés à apporter le plus attendu d’eux cette saison. Il s’agit de Medahi (DRBT), Semahi (MOB), Toumi (MCO), Saidi (OM), Beldjilali (CSC). Ce dernier retrouve son ancienne équipe avec laquelle il s’était illustré dans un passé pas très lointain. Pour le moment, la direction du club n’a libéré aucun joueur. Elle attend de voir le nouveau coach trancher sur la question. La JSS, qui joue pratiquement chaque saison les premiers rôles et qui a terminé la saison dernière à la 4e place, veut faire mieux cette fois-ci. Le club du sud ambitionne d’être le premier dans l’histoire de la région à glaner un titre de champion. Pour cela, l’homme fort de la JSS, Zerouati, et son équipe dirigeante ne ménagent aucun effort pour mettre l’équipe, le staff technique et les joueurs dans les meilleures conditions de travail et de préparation. Rien ne sera laissé au hasard, ont-ils affirmé. Une bonne chose pour cette sympathique formation, qui chaque saison séduit par son beau jeu et chaque saison permet à de nombreux joueurs de s’illustrer. Menée par son capitaine, le charismatique Hichem Yahia-Chérif dont cela sera la 3e saison sous les couleurs du club phare de Béchar, la JS Saoura veut bousculer la hiérarchie et réaliser, sous la coupe de Moez Bouokaz, une grande saison qui restera dans les annales du football algérien. Légitime lorsqu’on connait la bonne organisation et le sens du professionnalisme dont est caractérisée la JSS.

Mohamed-Amine Azzouz