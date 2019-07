CAN-2019 : Le Madagascar poursuit son aventure

Le Madagascar a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, en battant la RD Congo aux tirs au but 4 à 2, (temps réglementaire et prolongations : 2-2), une première historique pour ce pays qui participe pour la première fois à une phase finale de la CAN, dimanche à Alexandrie (Egypte). Le Madagascar a été le premier à ouvrir la marque grâce à son milieu de terrain, Ibrahim Amada (9'), avant que Cédric Bakambu (21') n'égalise pour la RD Congo. Les Malgaches ont pris l'avantage en deuxième période par l'intermédiaire de Faneva Andriatsima (77'), mais Chancel Mbemba a remis les pendules à l'heure dans l'ultime minute de la deuxième mi-temps (90'). En quart de finale, prévu jeudi 11 juillet au stade international du Caire, le Madagascar affrontera le vainqueur du huitième de finale opposant la Tunisie au Ghana, prévu lundi à partir de 20h00 à Al-Ismailia. Le Madagascar est le 5e pays ayant composté son billet pour les quarts après le Nigéria, le Benin, le Sénégal et l'Afrique du Sud qui ont battu, respectivement, le Cameroun (3-2), le Maroc au tirs au but 4 à 1, l'Ouganda (1- 0) et l'Egypte (1-0.