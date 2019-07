Dans la lucarne : Pas de huitième couronne

Dès les huitièmes de finale, les spécialistes tels des «médiums» avaient affirmé qu'on allait assister à une autre compétition, complètement différente du premier tour quelque peu marqué par la nonchalance de certaines équipes. Cette fois-ci, ce sont des rencontres qui se jouaient à 100% sans aucune tricherie car il s'agissait de matches à élimination directe. C'est ainsi qu'on a été convié à des empoignades d'un assez bon niveau. Les téléspectateurs et les présents dans les stades n'ont pas été déçus. Bien au contraire, ils étaient en plein extase. Ce sont les fans marocains, camerounais et surtout égyptiens qui ont perdu un peu prématurément qui sont à plaindre. "Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué " explique un peu le passage express de certains prétendants. On ne peut faire passer l'intérêt du coach avant celui du pays. Hervé Renard cherchait à gagner sa troisième CAN alors qu'il ne ratait aucune occasion de «tomber» sur ses poulains comme s'il préparait l'élimination de son «team». Le Cameroun a montré très peu de choses si ce n'est par intermittence. Et'oo est un peu responsable de cette déroute vécue comme une «humiliation nationale». C'est lui qui avait convaincu le duo Seedorf-Kluivert de la Hollande. C'est la première fois que ce football africain, champion d'Afrique en titre, est drivé par des Hollandais et de surcroît ne possèdent que très peu d'expérience. La chute est on ne peut plus brutale. Et’oo est un vrai romantique qui l'a vérifié à ses dépens. Le départ d'Issa Hayatou n'a nullement servi le Cameroun. C'est le contraire qui s’est passé. On ne veut pas ici rappeler l'histoire de l'organisation de la CAN qu'on leur a enlevé au profit de l'Egypte. Ce dernier voulait faire un coup double en gagnant des points sur ses opposants aux plans politique et purement sportif. On a tout fait pour gagner la «paix sociale». L’élimination précoce, dès les huitièmes de finale, est vraiment va marquer l’histoire du football en Egypte, surtout qu'elle est l’organisatrice de l'évènement. Elle avait pris beaucoup de risques et au final elle s’est fait ridiculiser par une grande équipe sud-africaine, qui était vraiment un cran au dessus d’eux. Mohamed Salah et Trezeguet ne pouvait rien faire à eux seuls. Le fait d'avoir ramené le Mexicain, Aguirre, et en dépit de son riche palmarès, ne pouvait rien apporter aux «Pharaons». Il fallait mettre un local à l'instar de Shehata pour espérer s'en sortir. Ils ont ramené un technicien qu'ils ne peuvent pas comprendre. De plus, il ne faut pas oublier que le changement du début de la CAN de la période hivernale à estivale a aussi ses répercussions. Nombreux sont les joueurs qui ne sont pas au meilleur de leur forme en raison de la chaleur étouffante, mais le niveau plus ou moins égal entre les équipes. Il n'y a pas de domination outrageuse d'une équipe sur l'autre. Ce qui est bien, c'est que nous sommes dans un «tournant» ou tout le monde a une chance de «monter» sur la plus haute marche du podium. Les favoris doivent se «terrer» tant il n'y a pas de logique dans ce qui s'y passe dans la présente CAN. Il est certain qu'avec la «catastrophe» de l’Egypte, l'ambiance va certainement prendre un sérieux coup. Dommage !



Hamid Gharbi