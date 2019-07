Classement des buteurs : Ounas rejoint Ighalo et Mané en tête

L'international algérien, Adam Ounas, auteur dimanche de son troisième but dans la Coupe d'Afrique des nations lors du huitième victorieux face à la Guinée (3-0), a rejoint en tête du classement des buteurs le Nigérian Odion Ighalo, le Sénégalais Sadio Mané et le Congolais Cédric Bakambu. Mais ce dernier, buteur pour les Léopards face à Madagascar, a été éliminé par l'équipe surprise de cette CAN (2-2, 4 tab à 2). Il ne pourra donc faire mieux que trois buts. Outre Ounas, Youcef Belaili et Riyad Mahrez ont marqué pour l'Algérie face à la Guinée. Ils totalisent désormais deux buts dans le tournoi.

3 buts : Bakambu (RD Congo), Ighalo (Nigeria), Mané (Sénégal), Ounas (Algérie)

2 buts : Andriamatsinoro (Madagascar), J. Ayew (Ghana), Bahoken (Cameroun), Belaili (Algérie), En-Nesyri (Maroc), Mahrez (Algérie), Okwi (Ouganda), Olunga (Kenya), Poté (Bénin), Salah (Egypte), Yattara (Guinée)

1 but : Adilehou (Bénin), Al-Muhamadi (Egypte), Amada (Madagascar), Andrianantenaina (Madagascar), Andriatsima (Madagascar), Assombalonga (RD Congo), A. Ayew (Ghana), Baldé (Sénégal), Banana (Cameroun), Billiat (Zimbabwe), Bolingi (RD Congo), Bounedjah (Algérie), Boussoufa (Maroc), Cornet (Côte d'Ivoire), Diaby (Mali), Diatta (Sénégal), Djalma (Angola), El Hacen (Mauritanie), El Mohamadi (Egypte), Gradel (Côte d'Ivoire), Haidara (Mali), Hassan (Egypte), Ilaimaharitra (Madagascar), Iwobi (Nigeria), Kaba (Guinée), Kaddu (Ouganda), Kamano (Guinée), Kamatuka (Namibie), Khazri (Tunisie), Kodjia (Côte d'Ivoire), Lorch (Afrique du Sud), Marega (Mali), Mbemba (RD Congo), Mbwana (Tanzanie), Msakni (Tunisie), Msuwa (Tanzanie), Njie (Cameroun), Nomenjanahary (Madagascar), Omeruo (Nigeria), Omolo (Kenya), Partey (Ghana), Samassekou (Mali), Sarr (Sénégal), Serey Die (Côte d'Ivoire), Slimani (Algérie), Traore (Mali), Traoré (Mali), Zaha (Côte d'Ivoire), Zungu (Afrique du Sud).