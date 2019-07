EN : Entraînement avec un groupe réduit sans Belmadi

L’équipe nationale de football a effectué hier une séance d’entraînement au stade Petrosport du Caire avec un groupe réduit, en l’absence du sélectionneur Djamel Belmadi, au lendemain de la qualification pour les quarts de finale de la CAN-2019 aux dépens de la Guinée (3-0). Soucieux de superviser son prochain adversaire en quart, Belmadi s’est déplacé à Suez (140 km de la capitale égyptienne) pour assister au match Mali - Côte d’Ivoire, dont le vainqueur affrontera les Verts, jeudi prochain, toujours à Suez (17h). La séance d’entraînement, dont les 15 premières minutes ont été ouvertes aux médias, a été dirigée par le reste du staff technique composé de Serge Romano (entraîneur adjoint), Amar Merouani (2e assistant) et Aziz Bouras (entraîneur des gardiens de but). Ils étaient douze joueurs, dont deux gardiens de but (Doukha et Oukidja), remplaçants la veille face au «Syli national», à fouler la pelouse du stade de la formation d’Enppi : Boudaoui, Farès, Abeid, Zeffane, Brahimi, Halliche, Tahrat, Ounas, Delort et Slimani. Les titulaires sont restés au niveau de leur lieu de résidence au Caire pour une séance de récupération et de remise en forme (décrassage). La préparation effective du match des quarts de finale débutera aujourd’hui avec une séance d’entraînement prévue au stade Petrosport, en présence des 23 joueurs, à l’heure du match. Par ailleurs, la date de départ de la délégation algérienne pour Suez en vue des quarts de finale n’a pas encore été fixée. Selon un membre de la commission de communication, deux hypothèses se présentent : soit un départ la veille de la rencontre ou bien le jour du match. Rappelons que l’équipe nationale a réussi jusque-là un parcours sans-faute, remportant l’ensemble de ses quatre rencontres, avec un bilan de 9 buts marqués sans en encaisser aucun.