CAN-2019 : Des verts au-dessus du lot

Notre sélection nationale est en train de poursuivre allègrement son petit bonhomme de chemin, comme l’avaient tracé Belmadi et son staff. Après un premier tour sans faute, les Verts ont remporté, avec l’art et la manière, leur huitième de finale contre la Guinée.

Ils ont gagné sur le net score de (3 à 0) devant des Guinéens qui n’ont pas réussi à tenir la comparaison. Il est clair que devant une équipe «agressive» contrairement à ce qu’elle nous avait habitués, les Algériens ont fait étalage d’un football de qualité qui a enivré tout le monde. Les observateurs n’ont pu cacher leur émerveillement devant cette équipe algérienne qui reste cependant sereine et concentrée. Pourtant, avec l’élimination directe et les sortis de favoris comme le Maroc, l’Egypte, le Cameroun, la tâche n’était nullement facile.

La veille du match toutes les discussions ou presque portaient sur une éventuelle élimination de l’Algérie. On souhaitait même à ce que les poulains de Belmadi passent à la «trappe» pour laisser place au Sénégal qui demeure un sérieux prétendant au sacre final. La présence de l’Algérie fait beaucoup d’ombre. C’est la seule jusqu’ici à avoir battu le Sénégal. Tout le monde avait vu en l’Algérie la meilleure équipe du moment et cela fait déjà « frémir ». La Guinée voulait vraiment réussir quelque chose, ses joueurs étaient concentrés comme jamais. Ils avaient, au début du match, fait un « cercle » pour montrer leur solidarité.

Les nôtres n’ont pas été très sensible à ce que les Guinéens faisaient. Certes, dès l’ouverture des hostilités, les Guinéens avaient bien débuté pour tenter de nous surprendre, mais nos capés sont restés stoïques et d’un calme olympien. Ils ont laissé passer l’orage avant de sortir de leur zone pour porter l’estocade. Et après quelques ratés de Bounedjah, quelque peu crispé, une passe judicieuse à Belaïli, qui fait mouche suite à un but que seuls les «grands» peuvent le réussir. Ce fut un cavalier seul. L’arbitre laissera les Guinéens faire montre de leur «agressivité» sans y mettre un terme. En seconde mi-temps, les Verts, malgré le fait que les Guinéens étaient en fore au milieu du terrain, ont réussi à passer sur les couloirs mettant, à chaque fois, leurs vis-à-vis en difficulté.

Et ce qui devait arriver arriva grace à une superbe action de Bennaceur qui trouvera Mahrez. D’abord, un dribble chaloupé avant de laisser le gardien adverse dans ses «petits souliers».

À (2 à 0), tout était fini ou presque du fait que les poulains de Paul Put ont tout tenté pour au moins réduire le score, mais en vain. Suite à un superbe quadrillage du terrain par les Algériens, les Guinéens ont été privés d’espace et partant de nuire. Hormis quelques essais « timides », les Verts, bien en place et surtout supérieurs sur le plan technique, ils ont donné le tournis à leurs adversaires surtout après le joli but d’Ounas qui venait d’effectuer son entrée à la place de Belaïli. À (3 à 0), ils ne restaient aux Guinéens qu’à faire leurs «valises» et rentrer à Conakry.

C’est vrai qu’on avait présentait cette équipe Guinéenne comme un véritable «ogre» du fait qu’elle est vraiment la bête noire de l’équipe algérienne. Finalement, il n’en fut rien ! Belmadi et son groupe ont bien étudié leur adversaire. Ils ne sont pas allés tête baissée pour une bataille rangée. Bien au contraire, ils savaient ce qu’ils faisaient et le résultat final le montre assez bien. À d’autres conquêtes !

Hamid G.

------------------------------------

Déclarations

- Djamel Belmadi (sélectionneur) :

«Plus que satisfait, très content, les joueurs ont réalisé un gros match. On n’a pas encaissé, tout en marquant trois buts. Ça aurait été pour moi un manque de respect envers la Guinée si je disais le contraire. Avoir des joueurs remplaçants qui rentrent et sont décisifs, c’est notre objectif (concernant le but d’Ounas, entré en cours de jeu, ndlr). Ils sont là, nous avons un groupe élargi de qualité, ils l’ont prouvé contre la Tanzanie. Concernant nos chances dans ce tournoi, on y croit, c’est gratuit, ça coûte rien d’avoir des ambitions. Je n’ai pas attendu de gagner nos matchs pour le dire. On fera le maximum pour réaliser notre objectif. Le turnover contre la Tanzanie était voulu, l’arrêt était voulu. On s’est créé cette opportunité de pouvoir faire jouer le reste de l’effectif, tout le monde est maintenant quasiment dans le même niveau de forme, il manquait de les faire travailler à l’issue de la phase de poules. Je suis peut-être fatigué, mais je ne cache pas ma joie. Il y a un match qui arrive très vite. Se remettre rapidement au boulot en vue des quarts de finale (jeudi contre le vainqueur du match Mali et Côte d’Ivoire à Suez, ndlr). Je n’ai pas envie de regarder mon adversaire, mais plutôt faire en sorte d’être prêt pour le prochain match. On fait le nécessaire, le plus fort passera. Ma nature est de revoir le match, les choses mal faites, pendant que c’est frais dans ma tête. Demain, je me déplacerai sûrement à Suez pour voir Mali et Côte d’Ivoire, ça une occasion pour avoir une idée et des informations sur notre prochain adversaire en quarts. Il reste des équipes qui ont gagné la CAN, d’autres qui sont mondialistes, on ne se cache pas».

- Paul Put (sélectionneur/ Guinée) :

«Avant d’encaisser le premier but, nous étions bien en place. L’Algérie est une très bonne équipe, solide dans ses trois compartiments. En seconde période, on a été groggy après le but encaissé. L’Algérie mérite la victoire plus que la Guinée. Nous avons joué contre la meilleure équipe du tournoi, on savait que ça allait être compliqué pour nous. J’ai demandé à mes joueurs d’être attentifs pour ne pas encaisser, mais malheureusement ça n’a pas marché pour nous ce soir. Nous sommes en train de construire une équipe, l’objectif était de se qualifier pour cette CAN. Nous devons encore améliorer les choses, et construire encore pour pouvoir progresser».

- Riyad Mahrez (désigné homme du match/ Algérie) :

«Je pense qu’on a fait un match très solide, contre une bonne équipe de la Guinée, nous sommes très contents. Nous n’avons pas encaissé de buts ce qui nous a permis de gagner ce match. C’est une belle soirée pour nous. On a été sérieux contre une équipe pas facile à manœuvrer».

- Baghdad Bounedjah (attaquant/ Algérie) :

«Je suis fier de faire partie de cette équipe et de cette génération de joueurs, car nous avons pu apporter de la joie à notre peuple. Nous avons conscience de la difficulté de cette CAN, surtout lorsque des équipes considérées comme favorites comme l’Egypte et le Maroc quittent le tournoi. Mais ce qui nous intéresse est notre équipe. Nous allons continuer à travailler et se donner à fond pour aller jusqu’au bout».

- Youcef Belaili (milieu offensif/ Algérie) :

«Nous avons abordé cette rencontre avec l’intention de se qualifier et éviter le scénario vécu par l’Egypte et le Maroc (éliminés en 1/8es de finale, ndlr). J’estime que nous avons bien fait le boulot face à la Guinée. Nous sommes en quarts de finale, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Quel que soit notre adversaire (Mali ou Côte d’Ivoire, ndlr), on donnera tout pour le battre et aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous savons que les attentes sont grandes et nous ferons de notre mieux ne pas rentrer bredouilles».

- Youcef Atal (défenseur/ Algérie) :

«Nous sommes très heureux de cette qualification amplement méritée. Les joueurs se sont tous donnés fond pour gagner ce match face à une bonne équipe guinéenne. Nous devons garder les pieds sur terre, et éviter de s’enflammer pour pouvoir continuer notre bonhomme de chemin. Place maintenant au travail pour préparer notre prochain match dans les meilleures conditions".