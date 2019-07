Attribution de logements : Impératif du respect des délais

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a insisté samedi à Tlemcen sur la nécessité de conjuguer les efforts des différents secteurs pour achever les différents programmes d’habitat et leur distribution dans les délais impartis. Au cours d’une séance de travail, tenue avec des cadres locaux relevant de son secteur, le ministre a rappelé que l’Etat accorde une grande importance au secteur de l’Habitat et que depuis des années des budgets conséquents sont mobilisés pour concrétiser les différents programmes à travers toutes les wilayas du pays. «Il est nécessaire d’appliquer avec rigueur les clauses du cahier de charges signé entre l’entreprise et le maitre du projet afin d’éviter tout retard dans la réalisation des projets d’habitat et de respecter les dates de livraison dans les délais initiaux», a souligné le ministre. Il a également mis l’accent sur la nécessité de faire preuve d’équité dans l’élaboration des listes des bénéficiaires, surtout celles des formules du logement public locatif et des aides à l’habitat rural. M. Beldjoud a rappelé que le programme de réalisation de logements octroyé à la wilaya de Tlemcen depuis des années est de l’ordre de plus de 52.000 unités tous programmes confondus, dont 38.000 ont été achevées et le reste est en cours de réalisation ou non encore lancé. Par ailleurs, le ministre a annoncé qu’un quota de 500 logements de type LPP a été octroyé à la wilaya de Tlemcen qui a déjà bénéficié de 1.000 autres mais dont les travaux n’ont pas commencés. «L’Etat a programmé cette année 50.000 logements de type LPA. Il faut donner la priorité à cette formule, et nous lui donnerons à l’avenir une grande importance», a-t-il ajouté. Dans la wilaya de Tlemcen, il est prévu l’attribution, avant la fin de l’année en cours, de 2.500 logements LPA dont 600 à Haï Boudjlida (chef-lieu de wilaya), 700 à Maghnia, 800 à Mansourah et 400 à Remchi, a-t-on signalé.