Logements promotionnels aidés à Alger : Les souscriptions ouvertes dès le lancement des projets

«Les souscriptions à la formule de logement promotionnel aidé (LPA), seront ouvertes à Alger, dès le lancement du programme de réalisation de 7.000 logements programmés au titre de l’exercice 2019.»

C’est ce qu’a annoncé le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, en marge de la cérémonie de célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, soulignant à ce titre, que « le problème du foncier, qui a retardé jusqu’ici le lancement des projets, ne se pose plus».

«Les assiettes foncières devant abriter les sites pour la réalisation des 7.000 logements promotionnels aidés (LPA) programmés par le ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville au niveau de la capitale ont été dégagées », a précisé le ministre.

Il affirmera également que la wilaya est en train de finaliser les derniers préparatifs en vue du lancement de ce programme au profit des Algérois. Interrogé au sujet de la date du lancement des souscriptions pour le dépôt de dossiers, le wali d’Alger a fait savoir que cette opération sera ouverte dès le lancement de la réalisation des projets qui est prévu dans les jours à venir après la finalisation des procédures administratives». Pour rappel, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a programmé la réalisation de 50.000 nouveaux logements promotionnels aidés (LPA) en 2019 au niveau national. Ces 50.000 nouveaux logements, destinés à la classe moyenne, ont été enregistrés durant l’exercice 2019, outre 70.000 unités programmées en 2018 soit un total de 120.000 logements LPA. Cette formule LPA, sous sa nouvelle forme, était venue, selon les responsables du secteur de l’habitat, remédier aux lacunes enregistrées au titre de l’ancienne organisation et aux conflits résultant de son application sur terrain. Cette formule garantissait ainsi, les droits des souscripteurs dans toutes les circonstances, notamment à travers la mobilisation des ressources financières par voie d’un seul canal, à savoir la Caisse Nationale du Logement (CNL). Le demandeur de logement LPA doit fournir un dossier comportant une copie légalisée de la pièce d’identité ou du permis de conduire, un acte de naissance 12, une fiche familiale pour les mariés ou individuelle pour les célibataires, un certificat de résidence ou hébergement (2 exemplaires), les trois dernières fiches de paie ou relevé des émoluments (2 exemplaires), une attestation de travail (2 exemplaires), un formulaire CNL légalisé en 2 exemplaires.

Pour les postulants non salariés, commerçants, artisans et professions libérales l’attestation de travail et les fiches de paies sont remplacées par une copie légalisée du registre de commerce, ainsi qu’une copie de la déclaration fiscale (bilan fiscal).

Quant aux prix officiels de la formule LPA, ceux-ci ont été fixés en 2018, par décret exécutif conjoint au ministère de l’Habitat et celui des Finances. En effet les prix varient selon les régions du nord, les hauts- plateaux et sud du pays.

Ainsi, pour les communes relevant des wilayas d’Alger, Annaba, Oran et Constantine, les prix de la nouvelle formule de logement son comme suit : pour un appartement F2, il faut compter 2.5 millions DA, le F3 3.5 millions DA, et le F4 4.4 millions DA.

Pour les communes des wilayas des hauts plateaux et chefs-lieux des wilayas du sud, le montant estimé est de 2.2 millions DA pour un F2, 3.1 millions DA pour un F3 et un appartement F4 à 3.9 millions DA.

Pour les autres communes relevant des wilayas du Sud, le prix du logement individuel avec cour et terrasse accessibles, en clos et couvert, est de 2.6 millions DA. S’agissant des autres communes du territoire national, le prix d’un logement F2 est fixé à 2.3 millions DA, un F3 à 3.3 millions DA et un F4 à 4.1 millions DA. En outre, les logements LPA qui seront construits, selon le ministère de l’Habitat, 50% sont des appartements F4, 30% des F3 et 20% des F2.

Il faut préciser à ce propos que l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’acquisition d’un logement promotionnel aidé est de 700 000 Da si le revenu est supérieur à une fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti, 400 000 Da lorsque le revenu est supérieur à quatre fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à six fois le salaire national minimum garanti.

L’aide frontale peut être également cumulée avec un crédit bancaire dont le taux d’intérêt est bonifié par le Trésor public. Le taux débiteur est fixé par la réglementation à 1% pour cette catégorie de postulants.

Salima Ettouahria