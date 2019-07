Centre culturel islamique : Inculquer les valeurs nationalistes aux jeunes orphelins

Le Centre culturel islamique (cci) d’Alger a organisé, hier, dans le cadre des activités culturelles, et à l’occasion du 57e anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse, un événement ouvert au public, ayant pour thème, «L’éducation coranique pendant la guerre de Libération et son impact sur la préservation de l’identité et la restauration de la souveraineté nationale».

Cette rencontre a été encadrée par Mme Harikan Farida, cadre du CCI, qui a eu à présenter le programme et à animer les différentes activités qui se sont déroulées tout au long de la matinée, et par M. Moussa Zerrouk, qui, lui, a indiqué que cette manifestation a été organisée sous l’égide du ministère des Affaires religieuses au profit des enfants. Justement, les enfants invités, tous des orphelins relevant d’une association caritative, et dans le cadre de cette compétition culturelle, ont été répartis en 4 groupes de 5 enfants chacun. Chaque groupe a eu le nom d’un moudjahid ou d’un chahid, à savoir, l’émir Abdelkader, Lalla Fatma N’Soumer, Abdelhamid Ben-Badis et Hassiba Ben-Bouali.

Pour leur part, les animateurs Nacer Fellah et Nacer Abdelhak, cadres au Centre culturel islamique, ont été désignés comme jurés de la compétition.

Les participants, enthousiastes, sont entrés en concurrence dans 3 différentes épreuves, soit : sciences islamiques, histoire de l’Algérie et l’art de l’écriture arabe.

« On a opté pour l’organisation d’une compétition pour les petits enfants, au lieu d’une conférence académique pour donner de la vie à cet événement et ne pas tomber dans le risque d’ennuyer l’assistance, surtout en ces temps de grandes chaleurs », a tenu à préciser Moussa Zerrouk.

Les questions ont été diverses et éclectiques, à l’exemple de : « Quelle est la plus courte Sourah du Coran ? Récite-là », dans l’épreuve des sciences islamiques, ou encore : «Cite 3 exemples de résistances populaires», dans l’épreuve d’histoire. Plusieurs « Anachid » (chansons nationales ou islamiques) ont été interprétés entre chaque épreuve.

Soulignons qu’une biographie du chahid dont le groupe porte le nom a été présentée par les enfants.

Il est utile de préciser que l’événement s’est fait en coordination avec l’association Qawafil Al Kheir pour la protection des veuves et des orphelins, qui s’est chargée du transport des enfants. «On est invités à chaque fois par le Centre culturel islamique. On accepte avec plaisir, notre but est de faire intégrer les orphelins au mieux dans notre société», nous a expliqué Fatima Zohra Khelifa, responsable de l’association.

Pour leur part, les petits orphelins ont eu le plaisir d’assister et de participer à cette initiative. «J’ai trop aimé ! Je remercie les organisateurs, j’ai appris beaucoup de choses, comme par exemple le nom de quelques moudjahidine, j’aimerai bien revivre cette expérience», a exprimé Abd El Hadi.

Malak, l’une des enfants ayant participé à l’événement, a lu, pour conclure, un message destiné à la génération de la guerre de Libération. « Nous nous inclinons devant le travail et les sacrifices accomplis par nos valeureux martyrs et moudjahidine, sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui», a-t-elle indiqué, tout en mettant en avant le rôle fort éducatif de ce genre d’activités.

«J’ai appris plein de choses que je vais mémoriser dans ma tête, c’était super, ce n’est pas la première fois que je participe et ce ne sera pas la dernière», nous a-t-elle affirmé.

C’est l’équipe baptisée du nom d’Abdelhamid Ben-Badis qui a remporté la compétition, ce qui n’a pas empêché les organisateurs de primer l’ensemble des enfants participants.

M. Céline et M. Bachir