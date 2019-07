Commentaire : Juguler les vulnérabilités

L’objectif de dépasser la situation actuelle passe nécessairement par un dialogue serein afin d’aborder tous les aspects liés à l’organisation d’une présidentielle. De la sorte, les auteurs sur la scène politique doivent renouveler leur rhétorique et n’auront plus à parler de crise puisqu’ils ont désormais à se projeter vers l’avenir et veiller à l’application de la Constitution qui définit clairement la nature des institutions qui ne peuvent poursuivre leur marche normale sans le parachèvement du processus électoral. Lorsque les électeurs auront à nouveau l’occasion de se diriger vers les urnes, ils désigneront, en toute liberté et transparence la personnalité qui aura à prendre en main les destinées du pays et entamer toutes les réformes réclamées depuis des mois par les citoyens.

Cet impératif est défendu par la classe politique, les associations et les personnalités comme le prouvent les débats lors du forum pour un dialogue national, tenu hier. Le rendez-vous n’est qu’un jalon dans le processus du dialogue réclamé par le peuple et auquel a appelé le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, dans son dernier discours.

L’une des finalités de ces rencontres sera celle de définir les contours de l’Instance d’organisation des élections en précisant les modalités de sa création, sa composition et les garanties de son indépendance. La veille de l’ouverture de la rencontre, M. Rahabi avait déjà fixé le cap en affirmant que c’est la gravité de la situation et le devoir de patriotisme qui ont motivé des chefs de parti, les principaux syndicats autonomes, des personnalités politiques, des élites universitaires, des associations, corporations et des organisations estudiantines à engager une initiative politique destinée exclusivement à proposer au peuple et à ses dirigeants une plate-forme visant à amorcer un dialogue inclusif et responsable.

C’est par le dialogue que peut s’opérer un échange de points de vue sur cette étape cruciale de l’histoire du pays comme c’est aussi le chemin le plus sûr pour la concrétisation des aspirations des Algériens sortis en masse pour réclamer une véritable transformation politique.

Les motivations partisanes ou idéologiques doivent être mises de côté momentanément au profit d’un sursaut collectif des enfants d’une même patrie appelés à évaluer correctement les retombées négatives d’une période d’incertitudes et d’instabilité.

Certains évoquent des perspectives économiques inquiétantes et des menaces réelles aux frontières : autant de vulnérabilités, menaces et de risque qu’il s’agit de juguler.

Pour faire face à ces défis, il appartient aux forces politiques de présenter des propositions dans la perspective de rapprocher les visions et de converger vers une plate-forme commune et consensuelle pour en finir avec les divisions et les hésitations, voire les reculs : autant d’attitudes retardant toute solution rapide visant à éviter un vide constitutionnel que porte dans ses germes l’instauration d’une période de transition, option rejetée par ailleurs par la direction politique du pays.

Le forum d’hier avait ainsi comme point à l’ordre du jour la nécessité d’adopter des propositions à soumettre au pouvoir, aux élites et aux forces politiques pour pouvoir trouver des convergences entre toutes les offres de dialogue faites jusque-là. M. Rahabi a souligné que tout le monde est conscient de la gravité de la situation et qu’il n’est pas possible de trouver une solution à la crise en dehors de l’organisation d’une élection présidentielle.

A. M.