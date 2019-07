Vision du « Forum pour un dialogue national de sortie de crise » : Nécessaire solution dans le cadre de la constitution

- Constitution d’une instance de gestion du dialogue.

- Une élection libre et régulière est la seule voie pour accéder au pouvoir.

- Respect des droits et des libertés tel que prévu par les lois de la République et les chartes internationales des droits de l’homme, ainsi que le respect du pluralisme politique et syndical, la liberté des actions associatives et la liberté des médias publics et privés.

Près d’une quinzaine de partis politiques, une cinquantaine de représentants d’organisations syndicales et de la société civile ainsi que des universitaires ont pris part samedi dernier au forum national du dialogue que l’on peut qualifier d’initiative réussie, tant les interventions des uns et des autres ont montré la nécessité de solutionner une crise qui n’a que trop duré. Une solution qui ne pouvait être envisagée en dehors d’un retour dans les meilleurs délais au processus électoral où il est question, de l’avis de la majorité des participants, de réunir d’une part les conditions idoines pour la tenue d’une présidentielle intègre et respectant la souveraineté du peuple et, d’autre part, de cristalliser les aspirations de la société en matière de changement. L’avènement de ce forum a été empreint, en outre, de beaucoup de patriotisme et d’attachement à la stabilité du pays. C’était loin d’être une rencontre de club. Bien au contraire, les participants à cette rencontre, ont fait montre d’un esprit de nationalisme irréprochable, d’une maturité et d’une prise de conscience certaine vis-à-vis des menaces à la fois internes et externes pouvant s’avérer dangereuses pour le pays dans le cas de persistance de la crise actuelle. Quoique les leaders des partis ayant pris part à ce rendez-vous relèvent pour la plupart de l’opposition, cela ne les pas empêchés de saluer très objectivement les engagements contenus dans le message adressé par le chef de l’Etat à la Nation, le 3 juillet dernier, appelant à la tenue d’un dialogue national inclusif et traitant des mécanismes devant garantir le succès d’un scrutin présidentiel honnête. Outre ces engagements, le fait que M. Bensalah n’ait pas fixé la date de cette présidentielle, que d’aucuns souhaitent se tenir dans les meilleurs délais, a été accueilli avec satisfaction par les participants. Intervenant hier à la Radio Chaîne 3, le coordonnateur de cette manifestation, le diplomate et ancien ministre, Abdelaziz Rahabi, a tenu à mettre en exergue le fait que «personne n’est aujourd’hui en mesure de fixer une date pour une élection présidentielle». «Ni la présidence de la République, ni aucune force politique, ni nous-mêmes». «L’élection sera organisée quand les mesures de confiance seront mises en place et quand les Algériens seront convaincus de la sincérité du gouvernement d’aller vers un scrutin transparent et régulier», a-t-il insisté. En diplomate aguerri, il a surtout mis en garde contre le fait que l’impasse actuelle peut avoir des conséquences imprévisibles, mettant l’accent sur le fait que «l’organisation d’une élection présidentielle crédible est la seule issue qui peut préserver le pays des conséquences de cette impasse tant redoutée». Il ne manquera pas de mettre en exergue que le dernier discours du chef de l’Etat constitue une évolution dans la mesure où il «apporte des solutions techniques pour l’organisation d’un scrutin présidentiel». M. Rahabi s’est dit convaincu par ailleurs qu’il n’existe pas de préalables insurmontables pour parvenir à un compromis solide. «On entre souvent dans une négociation avec des préalables pour arriver à des solutions de compromis solides (…) sans céder sur le fond». Selon lui, «ce compromis se basera sur les garanties que le pouvoir doit donner pour organiser les élections». Dans cette optique, il évoqué l’éventualité de négociation avec la présidence de la République. «S’il faut discuter, nous discuterons avec l’État algérien et l’État algérien a un président».



Urgence de trouver un accord global



En tout état de cause, M. Rahabi a qualifié la rencontre de samedi dernier «d’un début de dialogue qu’il faut élargir a toutes les forces vives de la Nation. C’est ce que nous envisageons de faire dans la prochaine étape en vue d’une approche consensuelle pour sortir de la crise». «Il y a urgence à trouver un accord politique global», a-t-il insisté. Il convient de rappeler que les participants se sont engagés à l’issue de leur concertation à élaborer une feuille de route bien définie pour le règlement de la crise politique que traverse le pays, sur la base d’une solution dans «le cadre de la Constitution et répondant aux exigences de la solution politique», tout en affirmant que le dialogue souverain est la seule voie pour surmonter la crise. Parmi ces principes figurent les points suivants : «le peuple est souverain et source de tout pouvoir, conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution, la Proclamation du 1er Novembre 1954 est la seule référence pour l’établissement de l’Etat algérien et l’unité nationale est une constante sacrée». Pour ce forum, «une élection libre et régulière est la seule voie pour accéder au pouvoir», tout en «refusant toutes formes de despotisme et de pouvoir absolu». Dans le même cadre, le forum appelle au «respect des droits et des libertés tel que prévu par les lois de la République et les chartes internationales des droits de l’homme, ainsi que le respect du pluralisme politique et syndical, la liberté des actions associatives et la liberté des médias publics et privés. Selon le Forum, l’ANP est une institution constitutionnelle dont la mission permanente est la préservation de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays». Il appelle également au «refus de toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays sous toutes ses formes». Parmi les mécanismes auxquels a appelé le forum, figure la nécessité de prendre «des mesures de rétablissement de la confiance et de réunion des conditions du dialogue, entre autres le départ des symboles de l’ancien régime, l’ouverture du champ politique et médiatique et le respect des principes de la justice équitable et des droits et libertés individuelles et collectives». Les participants appellent en outre à la création «d’une instance nationale pour l’organisation et la supervision de l’élection présidentielle, et ce dans le cadre d’un accord politique adopté à travers un dialogue national souverain», ayant pour mission «la supervision de toutes les étapes du processus électoral». Ils ont aussi convenu de la nécessaire «consécration de la volonté populaire par une élection présidentielle libre et régulière».

Les représentants de la société civile et du mouvement associatif avaient, quant à eux, appelé à «associer les jeunes à la construction de l’Algérie de demain» et leur permettre de «soumettre leur vision pour sortir de la crise politique».

Karim Aoudia