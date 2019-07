APN : Plénière mercredi consacrée à l’élection du nouveau président

L'Assemblée populaire nationale tiendra, mercredi prochain, une séance plénière consacrée à l'élection du nouveau président de l'Assemblée. Le Bureau de l'APN «a tenu, dimanche (hier, ndlr), une réunion, sous la présidence du vice-président, Abderrezak Terbeche, consacrée à l'examen du rapport de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN portant sur la validation de la vacance du poste de président de l'APN et la concertation autour de la date de la séance de l'élection du nouveau président». La Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN avait validé, plus tôt dans la journée, la vacance du poste de président de l'APN.