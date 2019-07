Le président de l’ES Sétif devant le procureur de la République

Le président du club de football ES Sétif, Hassan Hamar, a comparu hier devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif, pour divers chefs d’accusation. Approché au tribunal de Sétif avant la comparution de Hamar, son avocat maître Ketfi Ahmed a indiqué que son client est accusé d’«abus de confiance et escroquerie», d’«abus de confiance», de «faux et usage de faux» dans l’affaire de corruption et fraude sur le foncier de la coopérative immobilière Oum El-Hayat. Selon l’avocat, une ordonnance de non-lieu a été déjà prononcée par le juge d’instruction près le tribunal de Sétif concernant l’une des accusations pour lesquelles le mis en cause est poursuivi.

Pour rappel, la chambre d’accusation de la cour de justice de Sétif a confirmé, en date du 12 juin dernier, par contumace, la décision du tribunal de Sétif condamnant en novembre 2017 Hassan Hamar à 5 ans de prison ferme, pour «escroquerie» et «dilapidation de deniers d’un établissement privé». Le président de l’ESS a été arrêté samedi en début de soirée.