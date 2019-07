Participation de la femme aux Assemblées élues : Des parlementaires à Belgrade

Une délégation de parlementaires représentant les deux chambres du Parlement prendra part, à partir d’aujourd’hui à Belgrade (Serbie), à une réunion parlementaire d'échange d'expériences et d'expertises avec leurs homologues de l'Assemblée nationale serbe.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de coopération tracé par le Parlement et le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), intitulé «Consolidation de la participation politique efficace et durable de la femme aux Assemblées élues».

Les thèmes de cette rencontre portent sur la participation parlementaire de la femme et le suivi parlementaire du processus de mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD), ainsi que la coopération bilatérale entre le parlement algérien et son homologue serbe.