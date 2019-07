M’sila : 15 projets d’investissement annulés

Pas moins de15 projets d'investissement ont été annulés hier et 194 mises en demeure adressées aux bénéficiaires de projets en raison du non-respect des délais de lancement des travaux. Ces actions ont été motivées par «le non-respect du cahiers de charge» et «le retard dans le lancement des travaux fixés dans le cahier à six mois». La commission de suivi et d'évaluation des projets d'investissement dans la wilaya poursuit sa mission de contrôle des projets d'investissement validés et pour lesquels des assiettes de terrains ont été attribuées, a-t-on ajouté.

Les investisseurs ont failli à leur engagement envers les autorités, notamment l'entame des travaux de réalisation dans les délais contractuels, a-t-on expliqué, notant que des mesures devaient être prises.