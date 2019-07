Activité non salariée : Le délai de cotisation, prolongé de 3 mois

Le ministre du Travail, de l’Emploi et la Sécurité sociale, Tidjani Haddam Hassane, a annoncé, hier à Aïn Defla, le prolongement de trois mois du délai de cotisation payable par les personnes exerçant une activité non salariée préalablement fixé au 30 juin de l’année en cours. «Nous venons de solliciter le Premier ministre pour le prolongement du délai de la cotisation payable par les personnes exerçant une activité non salariée, préalablement fixé au 30 juin de l’année en cours, et nous nous réjouissons qu’il ait répondu favorablement à notre doléance en prorogeant le délai de trois mois», a précisé M. Haddam, qui inspectait le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) d’Aïn Defla, dans le cadre de sa visite de travail. Tidjani Haddam Hassane a expliqué que les motifs inhérents à la demande de prolongement du délai de cotisation payable par les personnes exerçant une activité non salariée ont trait à la conjoncture économique actuelle, émettant le souhait de voir la culture de la sécurité sociale s’installer davantage chez les non-salariés. «La conjoncture économique actuelle s’est répercutée négativement sur nombre de travailleurs non-salariés, et nous en sommes pleinement conscients», a-t-il argumenté. Il a, d’autre part, noté que l’État a changé de stratégie en vue de se rapprocher du travailleur non salarié, instruisant les responsables locaux à lutter contre la bureaucratie et à tout entreprendre, pour que le travailleur non salarié passe le moins de temps possible au niveau des agences. Réagissant à un exposé sur l’activité de la CASNOS dans la wilaya, le ministre a fait part de son étonnement quant au fait que sur 10. 000 agriculteurs en activité, 2963 seulement (soit 30%) sont affiliés actifs.

«Il est clair que pour Aïn Defla, la vocation première est l’agriculture et l’aquaculture», a-t-il fait remarquer, qualifiant de «très faible», le niveau de cotisation des agriculteurs. Tidjani Haddam Hassane a appelé à la nécessité de mener une campagne de sensibilisation, pour inciter les agriculteurs à s’affilier à leur caisse. «Qu’ils s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants et celui de leurs ayants droit, lesquels ont le droit de vivre sereins et d’avoir une couverture sociale», a-t-il martelé.