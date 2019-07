Énergies renouvelables : Formation des cadres locaux

Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, afin d’instaurer un nouveau modèle de consommation énergétique au niveau des collectivités locales, le Centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales (CNFPCL) de Constantine a accueilli une session de formation d’une semaine au profit des représentants de 26 wilayas et wilayas déléguées de l’Est et du Sud-Est, et ce en partenariat avec l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ). Concernant l’objectif de

ladite formation, la deuxième après celle tenue à Tlemcen la semaine passée, Nahla Dina Kheddache, directrice d’études auprès du ministère, a déclaré que «cette initiation fait partie d’un programme lancé en 2018 et qui s’étend jusqu’à 2020, lequel consiste en l’installation de panneaux solaires d’écoles primaires». «Nous en avons raccordé déjà une centaine, et 400 autres le seront dans les prochains mois. Aussi, il s’agit pour nous d’assurer l’accompagnement technique des cadres des collectivités locales en charge du dossier des énergies renouvelables, notamment ce qui a trait à l’élaboration des cahiers de charges types obéissant aux critères et normes internationales afin de garantir des équipements stables et pérennes», a-t-elle précisé.

De son côté, le directeur de la formation au ministère de tutelle, Noureddine Bennaïdja, a indiqué qu’à l’issue des journées d’étude, une sortie sur le terrain est programmée afin de visiter les écoles fonctionnant déjà à l’énergie solaire. Partant du constat que les budgets locaux supportaient des factures énergétiques très importantes, le ministère de l’Intérieur a opté pour la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables, d’autant plus que la conjoncture économique impose aux collectivités locales une rationalisation des dépenses et une autonomisation des ressources. Hormis les écoles primaires, des mosquées et des foyers se trouvant dans des régions non desservies par l’énergie électrique sont aussi concernés par l’énergie solaire. En outre, il est prévu le remplacement progressif de l’ancien système d’éclairage public par celui à basse consommation (LED). Issam B.