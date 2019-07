Consommation de l’électricité : Les abus persistent

Les températures caniculaires observées à travers le territoire ont engendré un pic historique de consommation d’électricité de 15 44 mégawatts pour la journée d’hier, même si cela ne semble pas affecter la Sonelgaz.

En visite au Centre national de conduite de l’opérateur système chargé de la gestion du système électrique national à Alger, le ministre de l’Energie, rassurant quand à la disponibilité de l’offre en électricité, a précisé tout de même que l’électricité provient du gaz naturel, ce qui impose une «consommation utile» au service de l’économie nationale. Pour lui, le passage de 12 000 à 15 000 MW en temps réduit renseigne sur une consommation électrique abusive. En terme de chiffres, il indique qu’en Algérie, 45 milliards de m3 de gaz sont consommés chaque année. Or, le gaz, explique M. Arkab, «devrait être destiné à l’export et aux industries». Pour la consommation, il y a deux jours, l’opérateur du système électrique national a enregistré une puissance maximale appelée (PMA) de 14 343 MW. S’appuyant sur des chiffres pour le moins probants,

M. Arkab indique que «la puissance installée est de 20 000 MW, et celle mobilisée se situe à

17 000 MW». S’ajoutent les

30 000 km de réseau électrique de haute tension à travers le pays et plus de 370 postes de haute tension et très haute tension. D’autre part, le premier responsable du secteur s’est montré également optimiste quant à l’exécution du programme des énergies renouvelables avec, à la clé, 5600 MW qui seront réalisés avec la Creg, d’ici 2028, rappelant la coordination optimale avec le département de l’Intérieur ainsi que celui des Collectivités locales. À ce sujet, il y a lieu de souligner qu’un Conseil interministériel, tenu en mai dernier, a examiné le dossier de création de l’instance nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Cette instance, expliquait M. Bedoui, Premier ministre, «jouera un rôle prépondérant dans l’exploitation, avec efficacité et efficience, de tout le potentiel local, et contribuera sans doute à l’épanouissement des start-up spécialisées dans la manutention et la production, notamment dans les régions du Sud et des Hauts plateaux, pour atteindre, ainsi, son objectif, celui de garantir la sécurité énergétique du pays».

D’autre part, a demande en énergie électrique a connu une croissance importante, atteignant en termes de puissance maximale appelée (PMA), une évolution de près de 5% sur le réseau interconnecté nord, en comparaison avec la PMA enregistrée durant l’été 2018. Depuis 2012, il convient de noter un changement fondamental de la structure de la demande en été puisque la consommation maximale journalière a basculé de la pointe soir (ou pointe lumière) vers la pointe matin (pointe jour) du fait de la quasi généralisation de l’utilisation de la climatisation. En dépit de cette forte croissance et des difficultés liées notamment à la gestion des incidents en période de forte demande, les sociétés du Groupe Sonelgaz ont réussi à assurer l’alimentation des clients dans de bonnes conditions de qualité et de continuité. Il convient de souligner que la consommation électrique étant fortement liée à la hausse des températures, de nouvelles pointes de consommation électrique ne sont pas à écarter durant les prochaines périodes caniculaires.

Fouad Irnatene

La climatisation explose les compteurs

La demande en énergie électrique a connu une croissance importante, atteignant en terme de puissance maximale appelée (PMA), une évolution de près de 5% sur le réseau interconnecté nord, en comparaison avec l’été 2018, a indiqué le groupe Sonelgaz dans un communiqué. A cet effet, l’opérateur du système électrique national a enregistré samedi dernier une PMA de 14.343 MW, suite à la vague de chaleur qui touche l’ensemble du pays, a annoncé la même source.

L’amélioration de la qualité de service et la forte croissance de la consommation de l’électricité par les foyers algériens, notamment pour les besoins de climatisation, expliquent cette hausse de la demande qui s’est exprimée de manière intense durant cet période de forte chaleur sur l’ensemble du territoire algérien, a ajouté la même source.

Les capacités des infrastructures énergétiques nationales ont été renforcées par la réalisation de 1.500 MW additionnels pour la production d’électricité, 10 ouvrages postes et 42 ouvrages lignes pour le transport de l’électricité, pas moins de 72 DP Gaz, ainsi que trois antennes infrastructurelles et l’alimentation en gaz de quatre centrales, 10.282 km de réseau pour la distribution de l’électricité et enfin 6.259,4 km de réseau pour la distribution du gaz.

La consommation électrique étant fortement liée à la hausse des températures, de nouvelles pointes de consommation électrique ne sont pas à écarter durant les prochaines périodes caniculaires, a précisé le communiqué. Depuis 2012, un changement fondamental de la structure de la demande a été enregistré en été, du fait que la consommation maximale journalière a basculé de la pointe soir (ou pointe lumière) vers la pointe matin (pointe jour) en raison de la quasi généralisation de l’utilisation de la climatisation.

Cette tendance a induit des réaménagements importants dans la manière de conduire le système électrique car les conditions de fonctionnement durant la journée sont plus sévères pour les équipements et installations constituant ledit système. Aussi, le niveau et le volume des investissements du groupe Sonelgaz ont été adaptés de sorte à assurer la réserve nécessaire et ainsi faire face aux incidents. En dépit de cette forte croissance et des difficultés liées notamment à la gestion des incidents en période de forte demande, les sociétés du groupe Sonelgaz ont “réussi à assurer l’alimentation des clients dans de bonnes conditions de qualité et de continuité”.

Il convient de relever également la mobilisation de l’ensemble des exploitants (producteurs, transporteurs et distributeurs) qui travaillent en étroite coordination avec l’Opérateur Système (Dispatching National) afin d’assurer un bon passage de l’été.

Le groupe Sonelgaz prépare comme chaque année le passage été en réalisant les travaux de maintenance tout au long de l’année sur les ouvrages existants, mais aussi, en mettant en œuvre les travaux de réalisation et de mise en service des ouvrages de production, transport et distribution de l’électricité venant renforcer les différents réseaux électriques.