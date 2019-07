Commissaire du festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes : Nomination de Youcef Azaïzia

Le festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes sera ajourné, cette année, et serait délocalisé de la capitale vers la belle ville de Miliana, dans la wilaya de Aïn Defla, et ce, après la nomination de M. Youcef Azaizia à la tête du commissariat du festival par la ministre de la culture, Mme Meriem Merdaci, a-t-on appris.

En effet, M. Youcef Azaizia, président de l’association Ezziriael andaloussia de Miliana, a été nommé officiellemt commissaire du festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes à la place de M. Aissa Rahmouni et ce par la ministre de la culture. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Azaizia a affirmé que «la prochaine édition du festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes, organisé annuellement par le ministère de la culture, se déroulera à Miliana ».

Le commissaire du festival a déclaré que «la date officielle de cet événement culturel d’envergure internationale est fixée pour le mois de juin de l’année prochaine», soulignant que «cette date devra coïncider avec la traditionnelle fête des cerises dans la ville de Miliana». Dans cette optique, M. Azaizia a expliqué que cette manifestation culturelle, placée sous l’égide du ministère de la culture, sera organisée en étroite collaboration avec la direction de la culture et «devrait déployer ses activités à travers certaines localités de la wilaya d’Ain Defla», dit-il, et d’ajouter : «on devrait faire bénéficier les autres villes du centre du pays comme Alger, Koléa, Blida, Cherchell… nous envisageons de faire participer à ce festival international les villes de l’est et de l’ouest du pays». Il y a lieu de noter, par ailleurs, que M. Youcef Azaizia est né le 12 avril 1962 à Miliana. Président de l’association Ezziria el andaloussia de Miliana, il est aussi l’organisateur de «layali Miliana Andaloussia» qui auront lieu cette année à partir du 18 du mois en cours, nous affirme M. Azaïzia. Grâce à un père musicien, Youcef a été bercé dans une ambiance de musique, il avait appris le solfège et des musiques de tous les styles. En fait, c’est la musique andalouse qui l’a forgé.

Sihem Oubraham