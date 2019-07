Exposition collective à la galerie Aïcha-Haddad : Quatre artistes célèbrent le patrimoine séculaire de l’Algérie

La galerie Aicha-Haddad propose aux amoureux des arts plastiques une authentique exposition collective intitulée «Patrimoine» où la beauté de la nature embrasse la richesse de notre patrimoine culturel. Signée Akila Saim, Hani Bensassi, Nassima Abnoun et Abdeslam Cherfaoui, l’exposition se tient jusqu’au 31 juillet au 184, rue Didouche- Mourad, à Alger.

A chacun son style, à chacun sa technique et à chacun ses sujets de prédilection, mais le point en commun entre les artistes exposants est bel et bien l’attachement au patrimoine culturel local et la volonté de sa valorisation. La Casbah d’Alger en est le meilleur exemple. en effet, la citadelle séculaire de l’algérois est mise en avant par chaque artiste, et ce, dans le but de se mettre dans le contexte de l’intitulé de l’exposition. Rencontrée samedi après-midi lors du vernissage de l’exposition, diplômée à l’école nationale des Beaux-arts en 1987, Nassima Abnoun a été enseignante de dessein pendant de longues années, elle gratifie le visiteur de plusieurs toiles du style impressionnisme. En se basant sur le choix des couleurs chatoyantes, notamment le bleu symbole de liberté selon ses dires, et l’éclat du jaune symbole de l’espoir, Nassima Abnoun se base énormément sur la perspective en omettant le détail pour donner l’impression au visiteur. «Diplômée en spécialité céramique, je me retrouve dans l’impressionnisme et de ‘’Je suis très Influencée par Van Gogh’’. J’aime travailler les toiles avec la technique de la peinture à l’huile et non pas l’acrylique. J’aime travailler avec mes doigts, me salir les mains, sentir l’odeur de l’huile, ce qui n’est pas le cas avec l’acrylique », a-t-elle fait savoir.

Autodiacte, Akila Saim émerveille par son style particulier où elle met en exergue la femme et sa beauté. Avec un style figuratif simple et limpide, l’artiste propose des œuvres comme «Les bourgeoises», «L’élégante», «La femme algéroise», «Les femmes d’antan» à travers lesquelles elle rend un hommage à certaines tenues vestimentaires et un certain savoir-vivre de jadis. Akila Saim propose également des œuvres de paysages panoramiques et des toiles de nature morte. De son côté, le jeune Hani Bensassi estime que la peinture accompagne l’artiste dans chaque pas de sa vie. Diplômé de l’université des sciences et des technologies de Bab Ezzouar, cet artiste dessine et peint depuis sa tendre enfance, il précise que se retrouver au chômage après l’obtention de son diplôme l’a poussé à travaillé sans cesse et de produire plusieurs tableaux. Avec des recherches minutieuses sur ses sujets, Hani Bensassi revisite le patrimoine culturel algérien et gratifie les passionnés des arts plastiques de plusieurs toiles à l’exemple de «la tenue vestimentaire de l’époque ottomane», «El kantra de Biskra», «La vague », «La casbah» et des œuvres de nature morte.

En somme, l’artiste Abdeslam Cherfaoui est sans doute l’artiste le plus expérimenté. Diplômé de l’école nationale des Beaux-arts en 1987, il estime que la peinture est une transmission du savoir-vivre et un archivage des époques d’autrefois. Enfant de la Casbah, il déclame son amour pour El Mahroussa à travers plusieurs œuvres sur la Casbah, sur les patios des maisons, sur les allées sinueuses et sur les tenues des femmes de naguère.

Kader Bentounès